La compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha baja un 1,8% tras empeorar su evolución interanual en mayo

Archivo - Cartel de 'Se Vende' en la entrada de un bloque de pisos en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

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MADRID/TOLEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha en mayo empeora y desciende un 1,8% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 7,29% a nivel nacional), hasta un total de 2.890 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 4,9% intermensual. A pesar de la caída, las 2.890 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en mayo en Castilla-La Mancha, 2.731 se realizaron sobre viviendas libres y 159 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 607 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 2.283 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En mayo se realizaron un total de 4.796 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.890 compraventas, 810 fueron herencias, 75 donaciones y 9 permutas.

En total, durante mayo se transmitieron en Castilla-La Mancha 9.656 fincas urbanas a través de 4.949 compraventas, 1.316 herencias, 154 donaciones, 18 permutas y 3.219 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.363 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.566 herencias, 1.693 compraventas, 99 donaciones, 14 permutas y 991 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió un 2,64% en Extremadura y un 2,17% en Andalucía mientras que descendió en el resto de comunidades, con Cantabria (-28,63%), Murcia (-19,09%) y Baleares (-16,78%), a la cabeza del retroceso.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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