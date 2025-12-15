La compraventa de viviendas se frena en C-LM tras caer un 5,1% en octubre, por encima de la media nacional

Archivo - Una inmobiliaria, a 17 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

TOLEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha en octubre empeora y desciende un 5,1% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 2,46% a nivel nacional), hasta un total de 3.214 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 5% intermensual. A pesar de la caída, las 3.214 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en octubre en Castilla -La Mancha, 3.034 se realizaron sobre viviendas libres y 180 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 666 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 2.548 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En octubre se realizaron un total de 5.370 operaciones sobre viviendas. Además de las 3.214 compraventas, 900 fueron herencias, 88 donaciones y 5 permutas.

En total, durante octubre se transmitieron en Castilla-La Mancha 8.864 fincas urbanas a través de 5.407 compraventas, 1.548 herencias, 172 donaciones, 12 permutas y 1.725 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.697 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.973 herencias, 1.785 compraventas, 150 donaciones, 53 permutas y 736 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en octubre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 8,89% seguida de Andalucía, un 4,08% más, y Extremadura (+3,08%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Canarias y Baleares con caídas del 11,68%, 10,98% y del 10,97%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en octubre un 2,5% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 67.789 operaciones, debido al desplome de las ventas de viviendas nuevas, ya que la compraventa de viviendas de segunda mano alcanzó su mayor cifra mensual desde que hay registros, con más de 53.300 operaciones.

Pese al retroceso interanual de octubre, el número de compraventas de viviendas contabilizado en dicho mes es el más alto en lo transcurrido de 2025 y la mayor cifra en cualquier mes desde octubre de 2024, cuando se superaron las 69.000 compraventas, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el décimo mes del año, la compraventa de viviendas retoma las caídas interanuales después de que en septiembre subiera un 3,8%, en contraste con el retroceso previo de agosto en un 3,4%.

El descenso interanual de la compraventa de viviendas en octubre fue consecuencia, exclusivamente, de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 12%, hasta las 14.464 operaciones, ya que las compraventas realizadas sobre viviendas usadas crecieron un 0,5%, hasta las 53.325 operaciones, su mayor cifra en cualquier mes desde el inicio de la serie histórica, en 2007.

El 93,4% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de octubre fueron viviendas libres y el 6,6%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres bajó un 1,4% interanual, hasta las 63.333 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 15,6%, hasta sumar 4.456 transacciones.

En tasa intermensual (octubre sobre septiembre), la compraventa de viviendas se incrementó un 6,3%, con aumentos del 4,6% para las viviendas nuevas y del 6,7% para las usadas.

En los diez primeros meses del año, la compraventa de viviendas se ha incrementado un 12,3% tras subir las operaciones sobre viviendas nuevas en un 18,7% y las realizadas sobre viviendas usadas en un 10,6%.