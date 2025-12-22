El concejal de Festejos de Toledo reparte el tercer premio: "Hoy es un día para hacer feliz a la gente" - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Toledo, José Vicente García-Toledano, ha vendido en el estanco que regenta en el Paseo de la Rosa de la capital regional, un décimo agraciado con 50.000 euros.

"Hoy es un día para hacer feliz a la gente", ha apuntado en declaraciones a los medios García-Toledano, que se ha mostrado "muy ilusionado" por este tercer premio "para que la gente pueda mejorar su calidad de vida y los problemas que tienen en el día a día".

Así, ha esperado poder seguir repartiendo premios "porque está claro que la lotería hace feliz a la gente y hoy es un día para hacer feliz a la gente", por lo que ha esperado que "todo el mundo confíe también en la lotería de El Niño y en lo que viene por delante".

El estanco lleva abierto siete años y año tras año se ha ido vendiendo más lotería al estar en un punto de paso "de todo el mundo" en la ciudad, siendo este el primer premio que dan de la lotería de Navidad aunque ya había repartido más premios de la lotería nacional.

MORAL DE CALATRAVA

Paqui, propietaria de Nubes Kids, una tienda de ropa de bebé que ha repartido otro décimo en Moral de Calatrava, ha indicado a Europa Press que tras 43 años como punto de venta, es la primera vez que reparte un gran premio del Sorteo de Navidad, aunque rememora cómo en 1994 sí tuvieron suerte en un Sorteo de Lotería Nacional.

Aunque solo ha vendido un décimo con un valor de 50.000 euros, indica que todavía no ha aparecido el vecino agraciado.

LETUR

De su lado, la administración de Letur de la Avenida Juan Pablo II ha repartido un décimo de este tercer premio en máquina de manera aleatoria. Una de las responsables, Susana, celebra esta pequeña "alegría".

"Las buenas noticias siempre vienen bien", ha afirmado esta socia --son dos en esta administración leturense-- que repartió dos décimos de un cuarto premio el año pasado.

Por el momento, no ha habido movimiento del supuesto agraciado del tercer premio en este establecimiento que se localiza dentro de un supermercado del municipio.

VILLAREJO DE FUENTES

En el bar Adolfo's de Villarejo de Fuentes (Cuenca) han repartido 100.000 euros de este tercer premio.

Rodica es la responsable de este bar situado en la Plaza Mayor de la localidad conquense, que es punto de venta autorizado de lotería desde hace tres años.

En concreto, se han vendido dos décimos a través de máquina, así que en el bar desconocen por ahora quienes han sido los agraciados, aunque el propio alboroto del bar desvela la alegría de haber podido dar este premio".

"Estamos felices de contribuir a dar a conocer el nombre del pueblo", se felicita Rodica, que además espera que, con este premio, serán más los clientes que se animen a comprar lotería cuando paren por este bar establecimiento.