La V Concentración de Coches Clásicos reunirá a medio centenar de vehículos el 7 de noviembre en Cuenca

Presentación de la V Concentración de Coches Clásicos. - DIPUTACIÓN

CUENCA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La V Concentración de Coches Clásicos de Cuenca, una cita organizada por el Club Coches Clásicos Cuenca, se celebrará el próximo sábado 7 de noviembre y prevé reunir a alrededor de medio centenar de vehículos clásicos e históricos procedentes de distintos puntos de la provincia.

Esta quinta edición combina la afición por el automovilismo histórico con la promoción de los recursos turísticos y paisajísticos de la provincia, ha informado la Diputación en un comunicado.

La jornada comenzará a las 10.00 horas en el aparcamiento del Castillo de Cuenca capital, donde los participantes expondrán sus vehículos y los aficionados podrán contemplar diferentes modelos que forman parte de la historia del automóvil.

Posteriormente, los vehículos realizarán una ruta por la Serranía conquense que partirá desde la capital y recorrerá algunos de los enclaves más representativos de este entorno natural, pasando por Valdecabras, la Ciudad Encantada, el Ventano del Diablo y Villalba de la Sierra, antes de regresar a Cuenca.

Esta actividad permitirá combinar la exhibición de vehículos históricos con un recorrido por algunos de los principales atractivos turísticos de la provincia, dando continuidad a las iniciativas que el club viene desarrollando durante los últimos años en diferentes municipios conquenses.

Desde la organización han destacado la importancia de conservar estos automóviles, cuyo mantenimiento requiere un trabajo constante de restauración y cuidado. En este sentido, han señalado que los vehículos clásicos constituyen un testimonio de la evolución de la ingeniería y de la industria automovilística, además de representar un patrimonio cultural vinculado a distintas generaciones.

Según los datos recogidos por el club, tras la reforma del Reglamento de Vehículos Históricos aprobada en 2024, España cuenta con más de 175.000 vehículos clásicos registrados, mientras que en la provincia de Cuenca se han contabilizado 860 vehículos reconocidos como históricos.

El Club Coches Clásicos Cuenca ha recuperado en los últimos años distintas actividades dirigidas a propietarios, coleccionistas y restauradores, con la organización de rutas y la participación en encuentros y ferias de numerosos municipios de la provincia.

La V Concentración de Coches Clásicos está abierta al público que desee acercarse durante la mañana del sábado 7 de noviembre al aparcamiento del Castillo para conocer los vehículos participantes y compartir con sus propietarios la afición por la historia del automóvil.