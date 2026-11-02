Concluye la retirada de los vagones de las vías en Urda que serán trasladados este martes

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

TOLEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencias desplegados en Urda han concluido este lunes la retirada de los vagones que quedaban en las vías tras el accidente del pasado 28 de octubre. Unos restos del accidente que serán trasladados este martes para continuar con las investigaciones sobre el siniestro.

Así lo ha informado durante una atención a medios la portavoz de la Guardia Civil, Teresa Albacete, apuntando que los mismo "quedarán a disposición de la autoridad judicial", mientras en la zona del impacto se volverán a realizar búsquedas de posibles restos biológicos.

"Mañana por la mañana volverán los equipos del servicio cinológico a realizar probablemente la última batida ya en la zona", ha apuntado Albacete en este sentido.

Los vagones serán trasladado previsiblemente en medios de transporte especial, con el desmontaje de algunos de ellos dado el estado en el que se encuentran.

La portavoz de la Guardia Civil ha apuntado que el trabajo de retirada de vagones en la zona cero "ha sido ininterrumpido" durante la pasada noche. De esa forma, en la mañana de este lunes ya habían sido retirados los vagones del AVE, quedando 4 vagones del Iryo, retirados a lo largo de este lunes.

Los trabajos de reparación en la vía no comenzarán hasta que se concluyan las últimas batidas de búsqueda que continuarán al menos durante la jornada de este martes.

HOMENAJE FUERA DEL ESPACIO DE SEGURIDAD DECRETADO

Por otra parte, la portavoz de la Guardia Civil se ha referido a un homenaje floral realizado por visitantes que se habían aproximado a la zona del accidente.

Dado el establecimiento de una zona de seguridad, los equipos de la Guardia Civil ha decidido "trasladarlas a un lugar seguro, a un lugar que consideramos que es apropiado para que tanto familiares, amigos o particulares, autoridades, puedan acercarse hasta aquí y depositar cualquier ofrenda que ellos quieran".

"Se ha establecido en este punto, en esta encina, porque es una zona libre, está fuera del perímetro que la autoridad judicial estableció, por lo tanto pueden acercarse libremente para depositarse flores o cualquier ofrenda que considere", ha especificado.