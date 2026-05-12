El Concurso Nacional de Piano de Albacete añade un premio y se convierte en el que más galardones otorga del país

ALBACETE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El XXII Concurso Nacional de Piano de la Diputación de Albacete, que tendrá lugar del 13 al 15 de mayo, se ha consolidado como el certamen de este instrumento que más premios otorga del país tras añadir uno nuevo en su última edición, según ha remarcado este miércoles la jefa de estudios del Conservatorio de Música y Danza de Albacete y secretaria del jurado, María Reyes, en la presentación del acto que ha tenido lugar en el Palacio Provincial.

El nuevo galardón consiste en una mención al mejor intérprete de música española, acompañado de 300 euros, que se suma a los tres premios tradicionales para cada una de las dos categorías de enseñanzas profesionales y los otros tres para la de enseñanzas elementales, siendo los primeros puestos de 2.500 euros, 1.000 euros y 500 euros respectivamente, además de otros dos reconocimientos de honor a los mejores concursantes.

El director del Real Conservatorio, Jesús M. Díaz, ha detallado que este año 25 estudiantes de 9 a 18 años de distintas partes de España competirán por los premios interpretando autores clásicos de diferentes periodos musicales, en un evento que muestra "la destreza y calidad musical" de los jóvenes intérpretes.

Reyes ha destacado que el certamen, tras más de 20 años de trayectoria, ha ganado renombre a nivel nacional hasta convertirse "en uno de los mejores y más prestigiosos de toda España", con renombrados artistas que han participado como miembros del jurado tales como José Ramón García, José Alberto del Cerro o Luis del Valle. En esta edición el tribunal contará con el conocido pianista barcelonés Albert Attennelle, premiado en su carrera en concursos internacionales como el Reine Elisabeth de Bruselas o Vianna de Motta de Lisboa.

El diputado de Educación y Cultura, Miguel Zamora, ha reseñado la importancia del certamen al ser una oportunidad para ensalzar el talento y "dar una oportunidad a músicos en edad temprana, que están en curso de su formación, para enfrentarse a un concurso en el que puedan demostrar su trabajo y ver recompensado su esfuerzo".

Zamora ha recordado que el evento se engloba dentro de la conmemoración del 75 aniversario del Real Conservatorio y sirve no solo como un reconocimiento al ámbito de la educación y la cultura, sino además para "ofrecer un servicio público de calidad a los ciudadanos".