Concursos en órganos judiciales crecen un 27% en C-LM hasta septiembre y las ejecuciones hipotecarias suben un 24%

TOLEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número total de concursos presentados en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha durante el tercer trimestre de 2025 experimentó un moderado incremento, concretamente del 27,6 con respecto a los registrados en el mismo periodo de 2024.

Se recibieron 522 concursos entre julio y septiembre pasados por los Juzgados de lo Mercantil. Es uno de los datos que recoge el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, informa el Tribunal Superior de Justicia en Castilla-La Mancha en nota de prensa.

Este crecimiento se debe al incremento del 42,1% mostrado en el periodo analizado por los concursos de personas naturales no empresarios, que sumaron 479.

En cuanto a los concursos presentados por personas naturales empresarios, un total de 13, supone un descenso del 35 %, respecto al mismo trimestre de 2024. Respecto a los concursos de personas jurídicas, también descendieron. Se presentaron 30, un 42,3 por ciento menos interanual.

POR PROVINCIAS

Del total de concursos presentados en Castilla-La Mancha en el tercer trimestre de 2025 (522), 91 fueron en la provincia de Albacete, 89 en la de Ciudad Real, 34 en Cuenca, 90 en Guadalajara y 218 en la provincia de Toledo.

En los Juzgados de lo Mercantil se han declarado en el tercer trimestre de 2025 un total de 346 concursos, lo que supone un 27,7 % más que en el mismo periodo del año anterior. Entre julio y septiembre iniciaron la fase de liquidación 18 concursos.

Respecto a los expedientes del artículo 169 del texto refundido de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron 2 expedientes en Castilla-La Mancha, concretamente en la provincia de Toledo.

Durante el tercer trimestre del año, se presentaron 344 ejecuciones hipotecarias, un 24,2 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

En el tercer trimestre de 2025 se han presentado en los Juzgados de lo Social de Castilla-La Mancha 1.076 demandas por despido, un 11,7 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2024.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social de la región, en total 860, ha sido un 15,7 por ciento menos a las presentadas en el tercer trimestre de 2024.

En lo que respecta a los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre de 2025 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la región fueron 4.359, lo que supone un descenso interanual del 57,5 por ciento.

Los procedimientos monitorios sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

OCUPACIÓN ILEGAL VIVIENDAS

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil.

Desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. En el tercer trimestre de 2025, en los juzgados de Castilla-La Mancha han ingresado 11 procedimientos de este tipo.

LANZAMIENTOS

Los datos sobre los lanzamientos practicados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año son estimaciones realizadas por el Servicio de Estadística del CGPJ, que a fecha de hoy no ha recibido la información completa sobre estos procedimientos de 64 partidos judiciales a nivel nacional.

En Castilla-La Mancha no se dispone de datos de los partidos judiciales de Almansa, Cuenca, Motilla del Palancar, Almadén, Almagro, Daimiel, Manzanares y Quintanar de la Orden.

El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2025 en Castilla-La Mancha fue de 172, un 12,4% más que en el mismo trimestre de 2024. Del total de 172 lanzamientos practicados, 113 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), principalmente de alquileres impagados, mientras que otros 35 lanzamientos se derivaron de ejecuciones hipotecarias resueltas y los 24 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler (LAU) aumentaron un 6,6%, mientras que los que tienen su origen en ejecuciones hipotecarias se redujeron un 10,3 %, y en lo que respecta a otras causas el aumento fue de un 200% (24 lanzamientos entre julio y septiembre de 2025 frente a 8 en el mismo periodo del año anterior).

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos.

Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado. Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes existentes en Castilla-La Mancha en el tercer trimestre de 2025 fue de 249, un 2% más que en el mismo periodo del año 2024. De ellos, 141 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento interanual del 21,6 %.