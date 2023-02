La confluencia escenifica su unión en C-LM dejando la puerta abierta a Más País y con Crespo (IU) dando un paso al lado

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La confluencia formada por Verdes Equo, Podemos, IU y Alianza Verde, que se presentará a las próximas elecciones del 28 de mayo en la Comunidad Autónoma, bajo el nombre Unidas Podemos Castilla-La Mancha, ha escenificado este viernes su unión dejando la puerta a la incorporación de otras formaciones políticas progresistas --incluida Más País-- y con el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, dando un paso a un lado ya que no se presentará en ninguna lista.

Las listas provinciales de la confluencia, donde Podemos ha designado a los cabezas de lista de Albacete, Cuenca, y Toledo; mientras que IU lo ha hecho en Guadalajara y Ciudad Real; serán Carmen Fajardo por Albacete, Teresa Navarro por Cuenca, José Luis García Gascón por Toledo --que será el candidato a la Presidencia de la Junta--, José Morales por Guadalajara y Mariano Donate por Ciudad Real.

Así lo han puesto de manifiesto en la puesta de largo de esta confluencia política Gracia Monge de Alianza Verde, Diego Abad de Verdes Equo, la secretaria de Organización de Podemos, Teresa Navarro, y la responsable del Área Externa de IU Castilla-La Mancha, Olga Ábalos. Todos ellos arropados por los coordinadores regionales de IU y Podemos, Juan Ramón Crespo y José Luis García Gascón, respectivamente.

Ha sido Crespo el que ha señalado que este es un proyecto abierto a la incorporación de otros actores políticos tanto a nivel regional como a nivel municipal, así como a organizaciones, sindicatos y a la sociedad civil. "No solo con Más País porque hay otros partidos políticos que nos gustaría tener la posibilidad de poder incorporar también", ha manifestado.

Preguntado también por Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, ha indicado que "desgraciadamente" no concurre a municipales y autonómicas y que desde IU lo ven como un proyecto "ilusionante" al que se quiere incorporar la federación de izquierdas en las elecciones generales cuando llegue la ocasión.

En cuanto a las elecciones municipales, Crespo ha señalado que las asambleas de cada partido tendrán autonomía en su localidad para llegar a los acuerdos que crean convenientes y que se irán conociendo cuando estos acuerdos se vayan produciendo.

Así, el nombre de la confluencia a nivel municipal tendrá como nexo de unión Unidas y cada uno de los municipios podrá elegir si después se elige poner el nombre de las localidades o los partidos. "Pero será la autonomía de cada municipio quien lo dirima".

Crespo, que fue candidato de IU a la Presidencia de Castilla-La Mancha por Ciudad Real en 2019 y hace dos semanas se ofreció a ser candidato de nuevo Presidencia, ha decidido ahora no concurrir a las elecciones en ninguna lista. "Ya me he presentado varias ocasiones a las elecciones autonómicas y mi responsabilidad ahora es coordinar la organización política y no ser referente electoral".

Durante su intervención, Crespo ha destacado que el acuerdo que hoy se escenifica y se hace público con esta confluencia es "inédito" en Castilla-La Mancha, con cuatro formaciones que al final se han puesto de acuerdo para ser la "alternativa real" de izquierdas en la Comunidad Autónoma frente a un Gobierno regional que "ha demostrado ser un proyecto agotado, acabado y con falta de ideas".

TIENDE LA MANO AL PSOE

Por su parte, José Luis García Gascón, que será el candidato de la confluencia a la Presidencia de Castilla-La Mancha, ha indicado que este proyecto, en caso de ser determinante para garantizar la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma, tiende la mano a todos los socialistas y al PSOE de la región para llegar a un acuerdo de coalición progresista.

"Implica un cambio progresista en la región que lleva consigo políticas progresistas, no las políticas de derechas que se han hecho y que las personas, incluida la Presidencia, sean progresistas. Ese no es Page, todos sabéis que es de derechas", ha reiterado.

Con todo, ha manifestado que este acuerdo de confluencia es "histórico" porque esa unidad permite que "la marea de esperanza" que se está creando en la región llegue a las urnas y consiga el cambio progresista para Castilla-La Mancha para conseguir que Emiliano García-Page y sus políticas "de austericidio" sean el pasado.

Así, tras afirmar que sin las políticas puestas en marcha por la coalición progresista en el Gobierno central, Castilla-La Mancha estaría sumida en una crisis aún mayor, ha indicado que el futuro de la Comunidad Autónoma pasa por esta confluencia de izquierdas que, junto a la gente, hará que feminismo, vivienda, juventud y medio ambiente sean el centro de las políticas a partir del próximo 28 de mayo.

ES "URGENTE" UN CAMBIO

En el acto, el portavoz de Verdes Equo Castilla-La Mancha, Hugo Abad, ha afirmado que "es urgente" un cambio de paradigma en las políticas de la Junta para dar una respuesta adecuada a la realidad de la crisis ecológica y social actual. "Esta década es decisiva para ponernos en la dirección hacia una región próspera para todos, una región de bienestar y habitable en un escenario de crisis climática".

Por su parte, desde Alianza Verde, Gracia Monge ha señalado que las ciudades son la primera línea de defensa contra la crisis climática y ecológica actual. "Desde Alianza Verde sabemos que para que las políticas verdes avancen debemos caminar unidas y eso vamos a hacer con esta candidatura conjunta, para que nuestra región y nuestros municipios no se queden atrás en la necesaria transición ecológica, necesitamos más políticas verdes para vivir".