Conformado el tribunal que enjuiciará a varios sanitarios por no atender a un joven que murió en Corral de Almaguer

TOLEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro hombres y cinco mujeres componen el jurado que ya ha sido elegido para participar en el juicio que comienza este miércoles en la Audiencia Provincial de Toledo contra unos profesionales sanitarios investigados por un presunto delito de omisión de socorro por el fallecimiento, el 26 de enero de 2018, de C.P.M. en el polideportivo de Corral de Almaguer. El jove falleció por una parada cardiorrespiratoria mientras disputaba un partido de fútbol.

Un juicio en el que la Fiscalía ha decidido no acusar a los investigados, por lo que será la familia del fallecido la que ejerza la acusación particular.

Los hechos que refleja el escrito de la fiscal apuntan que durante el 26 de enero de 2018, C.P.M., el fallecido, de 21 años, se encontraba disputando un partido de fútbol en el polideportivo de Corral de Almaguer cuando sobre las 19.55 horas cayó desplomado al suelo, encontrándose inconsciente y con una brecha en la cabeza.

Desde el polideportivo se llamó al Servicio de Emergencias 112 y los dos profesionales que se encontraban en el centro sanitario alegaron que no podían acudir al polideportivo porque el otro equipo médico había salido a atender a otro paciente en Lillo y no tenían transporte para acudir, ante lo que se les ofreció por dos veces llevarlos en otro vehículo.

Tras una nueva llamada al 112 fueron informados de que ya había salido una ambulancia desde Quintanar de la Orden, que llegó al pabellón a las 20.26 horas, cuando C.P.M. se encontraba en asistolia. El joven fue enviado al hospital Virgen de la Salud pero falleció al día siguiente.

En el escrito, la fiscal describe que, según el Sescam, un hombre solicitó asistencia sanitaria urgente para atender a un chico que está convulsionando en el polideportivo. A continuación pasó el teléfono a otra persona que indicaba que el afectado se había hecho una brecha en la cabeza y respiraba con dificultad. La llamada se transfirió, según el protocolo, a uno de los médicos coordinadores del Sescam.

Además, desde el Sescam también se indicaba que el centro sanitario del centro de atención de Urgencias 112 de Castilla-La Mancha fue informado de la recepción una llamada en la que solicitaban asistencia sanitaria urgente para C.P.M. y el médico coordinador procedió a ordenar la activación de la UVI móvil con base en Quintanar de la Orden a las 20.03 horas, comunicando la asistencia a las 20.20 horas. El médico del centro de salud de Corral de Almaguer fue activado las 20.03 horas y el helicóptero sanitario a las 20.56 horas.

Por su parte, la Fiscalía también recoge los testimonios de distintos testigos que indican que tras desplomarse C.P.M. en el suelo, se llamó al Servicio de Emergencias 112. Varios de estos testigos indican que acudieron al centro de salud, unos en vehículo y otros corriendo, donde una mujer les indicó que no podían salir ya que el coche de Urgencias estaba en Lillo. Una de estas personas afirma además que esta mujer le explicó que había otro equipo que estaba en camino.