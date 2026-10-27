El Congreso Internacional 'Re-imaginar la Ciudad Histórica' llega a Toledo entre el 1 y el 3 de diciembre

Congreso Internacional con motivo del 25 aniversario del Consorcio de la Ciudad de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional 'Re-imaginar la Ciudad Histórica: Personas, Patrimonio y Futuro' se celebrará del 1 al 3 de diciembre en Toledo, con motivo del 25 aniversario del Consorcio, con especialistas nacionales e internacionales del ámbito de la arquitectura, el urbanismo, el patrimonio, las ciencias sociales, la gestión cultural y las políticas urbanas.

Se prolongará durante tres jornadas y se estructurará en torno a tres ejes: personas, patrimonio y futuro. Combinará sesiones plenarias, mesas redondas, presentación de comunicaciones, talleres participativos y visitas, favoreciendo el intercambio de experiencias entre universidades, instituciones públicas, profesionales y ciudadanos.

La celebración de las actividades del 25 aniversario del Consorcio de la Ciudad de Toledo culmina con la organización de este congreso internacional.

La cita coincide con el cuarto de siglo de la constitución de la entidad como institución pública destinada a la rehabilitación y revitalización del Casco Histórico de una ciudad Patrimonio de la Humanidad, aportando como aval "una sólida trayectoria" en la recuperación urbana, ha informado el Ayuntamiento y el Consorcio en nota de prensa.

Las actividades se desarrollarán en dos sedes: el Aula Magna del Edificio Universitario de San Pedro Mártir, y el edificio de Alamillos del Tránsito. La modalidad presencial tiene un coste de 90 euros, mientras que la inscripción virtual asciende a 80 euros. Los estudiantes universitarios dispondrán de un descuento del 50 por ciento, previa acreditación.

Además, el congreso contempla la participación gratuita de las asociaciones vecinales y de los residentes del Casco Histórico de Toledo, que deberán formalizar previamente su inscripción para garantizar el control de aforo y la adecuada organización de las actividades.

El Consorcio de la Ciudad de Toledo impulsa este foro con el propósito de abrir un espacio de reflexión crítica e interdisciplinar sobre los grandes desafíos que afrontan las ciudades históricas.

"Las ciudades históricas son espacios vivos, en los que conservar el patrimonio implica también afrontar procesos de transformación urbana y responder a las necesidades de quienes los habitan. La rehabilitación, la regeneración de los espacios urbanos, la movilidad, la sostenibilidad o la evolución de los usos y de la población forman parte de una misma realidad y requieren una mirada transversal", ha explicado el gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, Jesús Corroto.

Se debatirá sobre vivienda, habitabilidad y políticas residenciales, sobre las transformaciones socioespaciales y turismo cultural en los centros históricos y sobre patrimonio, gobernanza y buenas prácticas en ciudades históricas

La dimensión académica y multidisciplinar del congreso estará respaldada por un comité científico integrado por especialistas de distintas universidades e instituciones de España, Italia, Portugal, Alemania, Reino Unido y Chile, vinculados a ámbitos como la arquitectura, el urbanismo, el patrimonio, las ciencias sociales y la gestión de las ciudades históricas.

CONSERVAR EL PATRIMONIO

Por su lado, el alcalde, Carlos Velázquez, ha señalado que nada se conseguiría si la conservación del patrimonio se lograra solo a costa "de echar a la gente de los cascos históricos". "Como tampoco tendría sentido atraer nuevos residentes en detrimento de su conservación", ha asegurado Velázquez.

Por ello, ha insistido en que el éxito de las ciudades patrimoniales dependerá de su capacidad para alcanzar un equilibrio entre la protección de su legado histórico y las necesidades de las personas que las habitan y ha puesto como ejemplo de recuperación del patrimonio al servicio de los vecinos, el proyecto Toledo Emerge.

Así, ha recordado que la segunda fase de Alamillos del Tránsito ya ha iniciado su tramitación, y contempla 28 viviendas en régimen de cohousing para jóvenes, 70 plazas de aparcamiento para residentes y una nueva plaza pública, contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida en el Casco Histórico y a facilitar la llegada de nuevos vecinos.

Además, Velázquez ha destacado el éxito de la puesta en marcha de la comunidad energética impulsada en el Casco Histórico, una iniciativa pionera entre las ciudades Patrimonio de la Humanidad, que ha permitido ahorrar entre el 30 y el 40% del consumo energético de conventos, familias y establecimientos comerciales.

Por último, el alcalde se ha mostrado convencido de que este congreso permitirá extraer conclusiones útiles no solamente para Toledo, sino también para otras ciudades que afrontan retos comunes relacionados con la vivienda, la conservación monumental, la sostenibilidad y la recuperación de sus centros históricos y ha animado a participar a toda la ciudadanía.

"En definitiva, se trata de conseguir cascos históricos vivos, conservando y preservando un patrimonio que, en el caso de Toledo, no es solamente nuestro, sino de toda la humanidad", ha concluido.

El evento está impulsado por el Consorcio de la Ciudad de Toledo, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, y en su organización participan el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, el Ayuntamiento de Toledo, el Politécnico de Turín, la Facultad de Humanidades y la Escuela de Arquitectura de Toledo. Cuenta, además, con la colaboración del Ministerio de Cultura.