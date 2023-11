Los conquenses The New Sons of Metal estrenan nueva etapa con su primer single y un concierto en Los Clásicos

El grupo New Sons of Metal

El grupo New Sons of Metal - EUROPA PRESS

CUENCA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

The News Sons of Metal estrena su primer single como aperitivo al concierto que ofrecerá este viernes en el pub Los Clásicos, una actuación que pretende ser un nuevo punto de partida para esta joven banda de rock conquense.

The New Sons of Metal es una banda impulsada por los hermanos Ángel, Samuel Y Carlos Saiz en los días de la pandemia. El batería Gabriel Luján completa la formación actual de este jovencísimo grupo conquense.

Aunque su nombre hace pensar en un grupo heavy, su sonido se caracteriza más por un rock clásico que se sumerge por los sonidos más modernos, una línea en la que quieren profundizar en esta nueva etapa que se pone en marcha con el lanzamiento de Alice, la canción que acaban de lanzar a las plataformas digitales y que formará parte del primer trabajo discográfico, grabado en Madrid.

"Alice es una crítica social a ese ego que nos dan las redes sociales que es totalmente ficticio. Es una niña que ha creado dentro de el móvil su realidad, pero después sale a la calle y ve lo que de verdad es real", explica Ángel Saiz. Es un tema en inglés que incluye mensajes como "el espejo ha ganado otra vez" y "el diablo está detrás de la puerta", que inciden en la falta de conexión que hay entre lo que vemos en la pantalla y la realidad que nos rodea.

En el concierto de Los Clásicos se podrán escuchar algunos de los temas de este futuro trabajo de la banda, que también se atreve con alguna versión de bandas tan diversas como Metallica y Arde Bogotá. El directo es un punto fuerte de la banda, como ya demostraron en la última Fiesta de la Primavera de Radio Kolor, su mayor actuación en Cuenca hasta la fecha.

"A nosotros lo que nos gusta mucho es la explosión en directo, que la gente que viene a vernos salte, cante, baile y sea uno más del grupo", subraya Ángel Saiz, guitarrista y voz de The New Sons of Metal y componente de otras bandas conquense como Dolly Rose y Last Minute Customers.

El concierto en el pub Los Clásicos, en el Casco Antiguo de Cuenca, dará comienzo a las 22.30 horas de este viernes y las entradas se pueden adquirir en la vinoteca El Rayelo, la Comiteca y la plataforma Wegow.