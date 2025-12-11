La consejera de Economía destaca la "fuerte natalidad" empresarial de C-LM con datos por encima de la media nacional

Archivo - La consejera de Economía y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, en una foto de archivo. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

TOLEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha remarcado que la región está creciendo en creación de empresas "por encima del comportamiento nacional", un dato "positivo" que indica una "fuerte natalidad" empresarial en la Comunidad Autónoma.

Franco, a preguntas de los medios este jueves durante una rueda de prensa en Toledo, ha valorado de esta forma los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que indican que la creación de nuevas empresas en la región subió un 0,6% en octubre en tasa interanual, con un total 316 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 48, un 29,7% más.

La responsable de la cartera regional de Economía ha puesto en valor que el balance neto en lo que va de año refleja que la Comunidad Autónoma cuenta ahora con 2.550 empresas más, ya que se han constituido 3.006 y se han disuelto 456.

Además, ha aseverado que algunas de estas empresas que se han disuelto lo han hecho por "procesos ordinarios" de reconversión, fusión o paso a realizar otra actividad.

"En el cómputo total estamos hablando de un saldo neto y muy positivo para Castilla-La Mancha", ha incidido, un dato "positivo" con un comportamiento por encima de la media del país.