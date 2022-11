Consejera Igualdad C-LM desacredita las palabras de Irene Montero: "Decir que PP fomenta la violación es una barbaridad"

TOLEDO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha valorado este miércoles de forma muy crítica la polémica presentada en el Congreso de los Diputados entre Irene Montero y el Partido Popular tras ser preguntada por los medios de comunicación en una rueda de prensa destinada a comunicar los acuerdos del Consejo de Gobierno.

La también portavoz del Gobierno Regional ha cuestionado la actitud tanto de la Ministra de Igualdad como del Grupo Parlamentario del Partido Popular tras el desencuentro que han protagonizado en la sesión de control del Congreso.

Según Fernández, "polarizar tanto la política y tensionar tanto la política yo creo que le hace un flaco favor a la ciudadanía, que es a quienes nos debemos".

"Por hacer una valoración de las palabras de la ministra, porque por tratarse de una ministra creo que es especialmente relevante, yo creo que es muy injusto decir que el PP fomenta la cultura de la violencia y de la violación, creo que es una barbaridad", ha afirmado la consejera.

"En relación a las palabras del Partido Popular, hay que reprobarlas, es evidente que no se puede acusar a la Ministra de ser cómplice de un violador", ha declarado Fernández.

Además, ha valorado la campaña de concienciación impulsada por la Xunta de Galicia, origen de la polémica, como "desacertada y desenfocada", criticando que ponga el foco en las mujeres en lugar de en los agresores.

Asimismo, ha realizado críticas a la actitud de Irene Montero con respecto a las controversias judiciales generadas por la nueva legislación.

"Lo que debería hacer la Ministra es recapacitar su posición con respecto a la Ley Solo Sí es Sí", ha afirmado la consejera, haciendo referencia a la situación de contradicción en los distintos tribunales que estudian la revisión de penas en base a la legislación.

"Yo me reitero en lo que he dicho todos estos días: no se debería haber dejado la puerta abierta y no se deberían haber rebajado las penas, si esto no hubiera sido así, no estaríamos en esta situación", ha añadido.