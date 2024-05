El consejero de Sanidad reivindica la implicación de C-LM en la mejora del Sistema Nacional de Salud

TOLEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha reivindicado este miércoles que "Castilla-La Mancha seguirá colaborando y aportando ideas para la mejora del actual Sistema Nacional de Salud". Así lo ha hecho durante la celebración de una jornada que se ha desarrollado bajo el lema 'Mejoras del Sistema Nacional de Salud', organizada por el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León.

Los consejeros de Sanidad de Castilla y León, Cantabria y La Rioja han compartido mesa con Fernández Sanz tratando diversos temas como Atención Primaria y cronicidad, demografía médica, financiación del sistema sanitario, política farmacéutica y digitalización en salud, según ha informado la Junta mediante nota de prensa.

El consejero de Sanidad castellanomanchego ha explicado que "el actual Sistema Nacional de Salud es fantástico con 17 motores diferentes", pero que actualmente tiene cosas pendientes, "como la consolidación de lo que tenemos y una clave de transformación, a través de la gobernanza, el cambio de modelo y la innovación que debe venir a través de hablar más de salud que de sanidad".

Preguntado por un posible pacto por la Sanidad, el consejero ha reiterado que "no debe haber un pacto por la sanidad mientras no haya una financiación adecuada, que cambie el sistema actual que está relacionado per cápita y que perjudica a comunidades como la nuestra con una gran dispersión de población".

Para paliarlo, Fernández Sanz ha explicado que "tiene que haber una cartera de servicios común y se debe invertir un punto más de Producto Interior Bruto para financiar las políticas sanitarias".

El consejero ha explicado que actualmente, en los distintos servicios de salud, la cronicidad y la pluripatología se han convertido en un problema. Así ha cifrado en torno al 30 por ciento de la población de Castilla-La Mancha con patología crónica, que lleva a que este sector requiera la atención en el 80 por ciento de las consultas de Atención Primaria que se realizan en nuestra región.

Preguntado sobre la digitalización de la atención sanitaria, el consejero ha explicado que "la herramienta digital es algo que debemos saber manejar, con el riesgo evidente de la seguridad, pero es irrenunciable trabajar en la revolución digital que es de un amplio espectro y debe venir de la mano de la formación con resultados en salud".