El Consejo de Gobierno aprueba un gasto de 34,7 millones de una nueva convocatoria de FP para personas desempleadas

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, en rueda de prensa. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 34,7 millones de euros a una nueva convocatoria de Formación Profesional en el ámbito laboral dirigida, principalmente, a personas desempleadas. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha informado de que el Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana la medida, con la que se prevé desarrollar 668 cursos y llegar a unas 10.013 personas en la región.

Padilla ha subrayado que esta convocatoria ofrece formación útil para quienes buscan una oportunidad laboral. Según ha explicado, el objetivo es que las personas participantes puedan "actualizar conocimientos, adquirir nuevas competencias y mejorar sus opciones de incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo".

Según informa el Ejecutivo, estos cursos estarán orientados a las necesidades detectadas en el mercado laboral y a los perfiles que demandan las empresas. "Formar mejor es dar más oportunidades", ha señalado Padilla, que ha defendido la Formación Profesional en el ámbito laboral como una de las herramientas más eficaces para conectar a las personas desempleadas con empleos reales y ocupaciones demandadas.

El crédito inicial de la convocatoria asciende a 34.748.700 euros, aunque podrá incrementarse en hasta 13,9 millones de euros adicionales si existe disponibilidad presupuestaria, sin necesidad de abrir un nuevo plazo de solicitudes. De este modo, el volumen total podría situarse cerca de los 48,6 millones de euros, ha señalado Padilla.

Buena parte de este presupuesto, en concreto 28,5 millones de euros, tal y como ha continuado Padilla, irá destinada a acciones formativas que conduzcan a la obtención de certificados profesionales, "una acreditación oficial que permite acreditar competencias y reforzar el acceso al empleo".

Además, la convocatoria reserva 6,2 millones de euros para formación que aunque no conduzca a dichos certificados, pero que también forma parte del Catálogo de Especialidades Formativas y responda a necesidades concretas del tejido productivo.

La convocatoria se dirige a entidades de formación públicas o privadas, acreditadas o inscritas y con presencia en Castilla-La Mancha, ha aclarado la consejera.

PRIORIDAD PARA PERSONAS VULNERABLES

Padilla ha puesto el foco en la dimensión social de la iniciativa, porque prioriza a las personas "con más dificultades para acceder o mantenerse en el mercado laboral".

Entre ellas figuran las personas desempleadas de larga duración, personas con baja cualificación, mayores de 45 años, jóvenes con especiales dificultades de inserción, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social, personas migrantes con arraigo para la formación y personas LGTBI, especialmente personas trans, tal y como ha enumerado.

A este respecto, la portavoz regional ha defendido que las oportunidades de formación y empleo no pueden depender de la edad, del lugar de residencia, de la situación económica o de las dificultades personales de partida.

Por eso, la convocatoria incluye también becas y ayudas de transporte, manutención, alojamiento y conciliación, además de compensaciones a las empresas que faciliten prácticas profesionales no laborales o periodos de formación en empresa, ha señalado.

Según ha explicado, estas ayudas son importantes porque muchas personas no solo necesitan una plaza en un curso, sino también poder desplazarse, conciliar y mantenerse durante el proceso formativo hasta completarlo.

Padilla ha remarcado, a continuación, que el texto diferencia dos formas de concesión. La financiación principal de los cursos se adjudica mediante concurrencia competitiva, es decir, valorando las solicitudes presentadas por las entidades de formación. En cambio, dichas becas y ayudas, sí se conceden de forma directa cuando se cumplen los requisitos previstos, tal y como ha incidido.