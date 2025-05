Consejo de Gobierno autoriza 10,5 millones para garantizar la cobertura de TDT a 128.334 habitantes de 477 localidades

TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes un gasto de 10,5 millones de euros para garantizar la cobertura de televisión digital terrestre a 128.334 habitantes castellanomenagegos de 477 localidades de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha detallado el consejero de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa donde ha apuntado que a través de este contrato la Junta asume la prestación del servicio de difusión de la televisión digital en las partes de la región que no están cubiertas por los planes de cobertura de los radiodifusores nacionales, ya sean públicos o privados.

Ruiz Molina ha indicado que las 477 localidades a las que se va a suministrar este servicio presentan una "casuística muy diferente" en la cobertura de la televisión digital, ya que en unos casos les llega la señal de Radio Televisión Española pero no la de las privadas, en otros casos les llega la señal de las privadas pero no les llega la de Radio Televisión Española, y a otros no les llega "absolutamente nada".

Más del 45% por ciento de estas 477 localidades están en la provincia de Guadalajara, el 26% en la de Cuenca, el 14,6% en la de Albacete, el 5% en Toledo y el 8% en la de Ciudad Real; mientras que de los 128.334 habitantes afectados, 21.000 son de Albacete, 10.000 de Ciudad Real, 23.000 de Cuenca, 29.000 de Guadalajara y 43.000 de Toledo.

El contrato de licitación tendrá una duración de cinco años, reduciéndose así a la mitad respeto a anteriores contratos de estas características debido a la evolución de precios y de la tecnología, ha señalado el consejero.