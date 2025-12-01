El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes las ayudas del Bono Alquiler Joven

Archivo - Vivienda, casa, hogar, fianza, alquiler. - JCCM - Archivo

GUADALAJARA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar este martes las ayudas del Bono Alquiler Joven, tal y como ha avanzado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Lo ha hecho desde Tórtola de Henares (Guadalajara), donde ha puesto la primera piedra de ID Logistics en Pulsar Logistics Park, y ha indicado que esta iniciativa estará dotada con 8 millones de euros que van a ir destinados "a muchísima gente que va a poder, simplemente, iniciar su trayectoria vital" y lograr el acceso a una vivienda a precios "muy asequibles".

En este punto, ha apostado por "sacar el problema de la vivienda del frentismo en el que está instalado este país, porque se necesita otra apertura legislativa" y que con la ley actual se pueden hacer cosas pero para disponer de 300.000 o 400.00 viviendas al año, al menos durante diez años, "se necesitan cambios".

"Vamos a dar pasos en esta dirección, pero más pronto que tarde se necesita de verdad una perspectiva nueva" en este ámbito, ha incidido el responsable autonómico, "saltando un poco de las prevenciones que en España nos han llevado a tener una legislación tan dura que tiene mucho que ver con la corrupción".