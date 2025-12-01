Primera piedra del almacén de ID Logistic Iberia en Tórtola de Henares, que aspira a convertirse en referencia logística

El presidente regional, Emiliano García-Page, pone la primera piedra del almacén de ID Logistic Iberia en Tórtola de Henares. - JCCM

GUADALAJARA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha colocado este lunes la primera piedra del almacén de 80.000 metros cuadrados de ID Logistic Iberia en el polígono Pulsar Logistics Park de Tórtola de Henares (Guadalajara), un proyecto que superará los 100 millones de euros y que, además de impulsar la actividad económica local, busca convertirse en una referencia logística en el país.

Así lo ha señalado durante el acto el CEO de ID Logistics Iberian, Jérôme Jacek, quien ha explicado que la colocación de esta primera piedra "simboliza una apuesta clara por el futuro" tanto de su empresa como de los clientes y de la región, "que hoy vuelve a demostrar su enorme potencial logístico, económico y social".

En sociedad con Pulsar Propierties e ID Logistics Real State, el proyecto incluirá una "innovación logística" diseñada para crecer, pues el campus funcionará "bajo un modelo multicliente flexible, capaz de adaptarse a picos de actividad y a sectores con necesidades muy específicas".

Entre las características de las que Jacek se ha mostrado más orgulloso ha citado la temperatura controlada, lo que amplía su capacidad en sectores como salud, cosmética y gran consumo; los espacios dedicados a la innovación, con una zona para realizar proyectos pilotos con clientes, salas de formación o espacios de reunión, o una zona dedicada a un proyecto de responsabilidad social corporativa.

"Este campus no solo será innovador en lo que ha hecho sino también en cómo está concebido", ha argumentado, indicando que su objetivo es que sea "un edificio con un alto nivel de certificación en sostenibilidad". Ha citado también el "enclave estratégico con conexiones privilegiadas" de este lugar, lo que sitúa al corredor "como uno de los polos logísticos más competitivos de la península".

El CEO de ID Logistics Iberian ha subrayado que la plataforma impulsará la actividad económica local y generará empleos directos e indirectos "no sólo durante la construcción sino en el día a día", pues se necesitarán equipos operativos, perfiles de mantenimiento, profesionales técnicos, ingenieros, proveedores y nuevos servicios.

Este campus, ha finalizado, se ha ideado como "un motor de crecimiento para atraer talentos, generando oportunidades en una zona estratégica con gran potencial para convertirse en referencia logística en España", ha declarado. "No estamos creando solo un almacén, sino un ecosistema preparado para evolucionar con el sector y mantener la idea logística".

"ÁNIMO Y CAPACIDAD EMPRENDEDORA"

De su lado, Emiliano García-Page, ha valorado el "trabajo inmenso, desde los técnicos municipales a las empresas que lo desarrollan" que hay detrás de cada proyecto para que salga adelante, como ha ocurrido con este almacén, pero también la "mentalidad muy abierta, muy acogedora, sobre todo para el que quiera venir a ayudar" que tiene Castilla-La Mancha.

Sobre el sector logístico, que está en "permanente reestructuración", el presidente regional ha destacado que emplea a mucha gente, a gente joven y a muchas mujeres, por lo que ha valorado "que ayuda muchísimo". De esa forma, ha agradecido a la empresa que, además, apueste por esta zona, que "sin duda ninguna tiene utilidad estratégica".

Ha destacado la buena relación que el Ejecutivo que preside tiene con el mundo empresarial, para recordar que justo al día siguiente de la aprobación de los presupuestos se firmará el acuerdo con empresarios y sindicatos hasta el 2030 para movilizar 15.000 millones de inversión público-privada, "sin el cual no se van a explicar nuevas inversiones como esta".

"Todos tenemos que poner la parte que nos toca: la política, la institucional, la legal, en la medida que nos toca y desde luego también el ánimo y la capacidad emprendedora", ha concluido García-Page.

"UN TIEMPO MÁS PRÓSPERO PARA LA COMARCA"

Las intervenciones las ha iniciado la alcaldesa de Tórtola de Henares, Ana Isabel Monge, ha asegurado que con esta primera piedra "se inaugura un tiempo más próspero para la comarca", destacando la importancia de la colaboración público-privada parra llevarlo a cabo. "Sin duda para este municipio será un antes y un después, un después que arranca con una de las mejores empresas en el sector", ha expresado, agradeciendo a todos los implicados --entre los que ha citado al anterior gobierno local y el regidor anterior, Martín Vicente-- su trabajo.

El director de Proyectos Inmobiliarios de ID Logistics ha repasado los tres años de "intenso trabajo, coordinación y toma de decisiones estratégicas" que han permitido desarrollar este proyecto, que "nació y se construyó con los mejores socios", confiando en que "pronto" se pueda inaugurar la plataforma logística de la que este lunes se ha puesto la primera piedra.

El consejero delegado de Pulsar Properties, José María Alaña, ha dado la bienvenida a ID Logistics Iberia como primera empresa que anuncia su instalación en el parque empresarial de Tórtola de Henares y ha instado a todos los presentes a aunar fuerzas para lograr que Guadalajara "genere más suelo industrial y residencial, para que nuestra región siga siendo un oasis y un bonito lugar para emprender, trabajar y vivir".

De este proyecto, ha asegurado que en su desarrollo han intervenido "muchos profesionales, empresas, organismos públicos y privados para conseguir crear un sistema socialmente sostenible, con oportunidades de empleo que augure desarrollo económico y social no sólo a Tórtola, sino a los 130 pueblos de su área de influencia".

También ha intervenido en el acto el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, que ha dado las gracias a quienes han hecho posible este "gran avance" en un polígono que supone "un hito que va a transformar" la provincia de Guadalajara, de la que ha destacado su ubicación pero también el hecho de que hayan ocurrido cosas que supuesto "un acelerador en nuestro desarrollo", parte del cual ha achacado al Gobierno regional.