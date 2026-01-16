El Consejo de Gobierno del próximo martes aprobará el tercer plan de climatización de los centros escolares

Archivo - Colegio de Tomelloso - AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO - Archivo

ALBACETE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará en su reunión del próximo martes el tercer plan de climatización de los centros escolares, tal y como lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page.

Ha sido durante su intervención tras inaugurar la primera fase del Colegio de Educación Infantil y Primaria Número 34 de Albacete, donde el presidente regional ha apuntado que se trata de uno de los avances a nivel educativo de su Gobierno, más allá de plantillas, infraestructuras, tecnología o materiales docentes.

"Vivimos en una tierra a veces hostil con el clima, fundamentalmente el calor extremo, que lamentablemente va a ir creciendo", ha apuntado, para señalar también que la región se preparará para que la energía que se gestione sea "lo más sostenible posible".

Es por ello por lo que ha esperado que se puedan apuntar a esta convocatoria "muchísimos ayuntamientos" de la región, porque "es muy rentable y, a la postre, una magnífica inversión para los que tienen que mantener los centros educativos".

En este marco, García-Page ha avanzado también que el Consejo de Gobierno de la próxima semana dará luz verde a dos nuevos centros educativos en la región, uno de ellos de educación especial en la localidad toledana de Illescas.