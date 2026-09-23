El Consejo de Mayores de Guadalajara refuerza la participación directa de los mayores en las políticas municipales

El Consejo Sectorial de Mayores refuerza la participación directa de las personas mayores en las políticas municipales - CONSEJO DE MAYORES

GUADALAJARA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Sectorial de Mayores de Guadalajara se ha reunido bajo la presidencia de la concejala de Mayores, Eva Henche, en una sesión caracterizada por el diálogo, la participación y el intercambio de propuestas para seguir mejorando las políticas municipales destinadas a las personas mayores.

En el encuentro han participado representantes de los grupos políticos municipales, asociaciones y federaciones de jubilados y pensionistas, centros de mayores, organizaciones sindicales, asociaciones vecinales, Cruz Roja y técnicos municipales, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Este Consejo debe ser un lugar de escucha y de trabajo compartido. Queremos conocer directamente qué necesitan nuestros mayores, qué actividades valoran y qué servicios debemos mejorar o acercar a los barrios y pueblos anexionados", ha señalado Eva Henche.

Henche ha agradecido la participación y la disposición mostrada por las asociaciones y entidades, a las que ha animado a mantener un contacto permanente con los usuarios de los centros sociales.

ACTIVIDADES FÍSICAS, COGNITIVAS, CULTURALES Y TECNOLÓGICAS

Durante la sesión se han presentado las principales actuaciones desarrolladas por la concejalía de Mayores, entre ellas las ayudas destinadas a las asociaciones y el Servicio de Ayuda a Domicilio, que presta atención personal, doméstica y psicosocial para favorecer la autonomía y la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual.

También se ha expuesto la memoria del programa Actívate, que incluye actividades de gimnasia, reeducación postural, chikung, baile en línea y ejercicio físico en Iriépal, Taracena, Valdenoches y Usanos. En el ámbito cognitivo se han desarrollado talleres de memoria, musicoterapia y actividades creativas.

La oferta se completa con cursos de iniciación y nivel avanzado de informática, nuevas tecnologías y el programa CapacitaTIC +55. Durante los meses de verano, la actividad se ha trasladado principalmente a espacios al aire libre y la programación anual también ha incorporado celebraciones como el Día de los Abuelos, el homenaje al desaparecido barrio del Cerro del Pimiento, el Maratón de Bolillos, las verbenas de Ferias, el Día Internacional de las Personas Mayores, el Baile del Buñuelo y distintas actividades navideñas. Asimismo, la Policía Local ha impartido charlas para prevenir estafas y situaciones de acoso.

REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS SOCIALES

Otro de los asuntos abordados ha sido el plan municipal de rehabilitación y reorganización de los centros sociales. En el Centro Social de la calle Cifuentes se ha completado la intervención interior y continúan los trabajos correspondientes al vallado y los jardines.

El Centro Social La Amistad ha sido rehabilitado por completo y cuenta con nuevo mobiliario para las asociaciones y los usuarios. Las próximas intervenciones se realizarán en los centros sociales de Adoratrices, Venezuela y Casas del Rey.

"Estamos mejorando unos espacios que son mucho más que edificios. Son lugares de encuentro, aprendizaje y convivencia. Nuestro objetivo es que las obras avancen sin perder de vista a quienes utilizan estos centros cada día", ha destacado Henche.

ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO Y APOYO FRENTE A LA BRECHA DIGITAL

Entre los próximos proyectos municipales destaca la puesta en marcha de un servicio gratuito de asesoramiento jurídico para mayores de 65 años. El Ayuntamiento tiene preparado el contrato con el Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara para su próxima firma.

El servicio permitirá recibir, mediante cita previa, la atención de un abogado un día a la semana y se complementará con charlas trimestrales sobre jubilaciones, herencias, testamentos y otras cuestiones jurídicas habituales. Además, el personal municipal, los técnicos y los animadores ayudarán a las personas mayores que tengan dificultades para presentar documentación o realizar trámites electrónicos.

Propuestas de asociaciones y grupos políticos Durante el turno de participación, las asociaciones han solicitado la organización de más marchas y actividades en el medio natural, así como viajes económicos adaptados a los intereses expresados por las personas mayores.

Las entidades han solicitado igualmente formación sanitaria para aprender a actuar ante una emergencia y utilizar correctamente los dispositivos de reanimación y desfibriladores instalados en edificios municipales, centros sociales y pueblos anexionados.

El concejal Roberto Narro, miembro del Consejo, ha explicado que el Ayuntamiento ya ha hablado con la empresa responsable para organizar esta formación entre octubre y noviembre en los centros sociales, el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián y los pueblos anexionados.

Los técnicos municipales analizarán las preferencias, la demanda y la ocupación de cada actividad para determinar qué programas necesitan más plazas, cuáles deben adaptarse y cuáles pueden trasladarse a otros centros o barrios. "El objetivo no es programar por programar. Es escuchar, evaluar y ofrecer actividades que respondan de verdad a las expectativas de nuestros mayores. Sus propuestas son una información muy valiosa para planificar mejor", ha concluido Eva Henche.