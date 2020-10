Consejo del Pacto de Toledo por el Tajo fija final de octubre para elevar propuestas a la planificación hídrica

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes del Consejo del Pacto de la Ciudad de Toledo por el Tajo tendrán que presentar antes del día 31 de este mes de octubre las alegaciones que van a presentar al documento denominado Esquema Provisional de Temas Importantes del Tercer Ciclo de Planificación Hidrológica del Tajo (2021-2027), que se encuentra actualmente en periodo de información pública.

Así lo ha explicado este viernes en rueda de prensa el vicealcalde de Toledo, José Pablo Sabrido, con motivo de la reunión del Consejo, presidida por la alcaldesa, Milagros Tolón y en la que ha intervenido por videoconferencia el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

A preguntas de los medios, Sabrido ha comentado que "en principio" se han marcado esa fecha para presentar propuestas y, respecto a los caudales ecológicos, ha destacado que la intención es que haya una propuesta unánime y conjunta, añadiendo que la intención es "aumentar" los caudales mínimos que establecía la sentencia del Tribunal Supremo que señalaba el plan hidrológico del Tajo no recogía los caudales ecológicos mínimos.

El equipo de Gobierno pretende que tras ese proceso de consultas y propuestas "todos los grupos y entidades del Consejo" contribuyan a hacer propuestas "y que de manera unitaria" se puedan presentar todas a la Confederación Hidrográfica del Tajo, ha aclarado el vicealcalde, que ha señalado que el objetivo final sería "la eliminación del trasvase".

Una vez se reciban las alegaciones, la Confederación Hidrográfica del Tajo procederá a su estudio y luego se irá a la elaboración de un texto, ha comentado el vicealcalde toledano, que ha avanzado que, según ha comunicado Hugo Morán, se marcan como fecha "finales del primer trimestre de 2021" para tener determinado el plan de cuenca, cuyo horizonte es 2021-2027.

Tolón, según Sabrido, ha valorado durante su intervención en el Consejo que "desde la unidad y el trabajo en equipo seremos más fuertes y nos será más fácil alcanzar el objetivo que todos perseguimos, que no es otro que la recuperación de nuestro río a su paso por Toledo", y reconociendo su rechazo a los trasvases.

En su intervención, la alcaldesa también ha agradecido a Morán su participación en esta cita y ha destacado tres aspectos fundamentales para la ciudad en torno al río Tajo, como la aplicación de las sentencias que aumentan los caudales ecológicos del río, la necesidad de un plan de recuperación de las riberas como lugar de encuentro de la ciudadanía, y el impacto que supone el trasvase para el río a su paso por la ciudad y por los municipios ribereños.

José Pablo Sabrido ha explicado que el secretario de Estado, por su lado, ha puesto de manifiesto que "quieren trabajar con la mayor seguridad jurídica en lo que afecta a la puesta en vigor de los caudales ecológicos", según lo que marca el Tribunal Supremo; y ha destacado la importancia de la Directiva Marco del Agua, que es la que "va a marcar la elaboración y todo el plan de cuencas". Igualmente, ha dado cuenta del plan de saneamiento que está elaborando la Comunidad de Madrid, "lo que incidirá de manera importante en la calidad de las aguas del río Tajo".

MAS CONTENIDO Y TRANSPARENCIA

De su lado, el portavoz de Ciudadanos, Esteban Paños, que ha criticado que el Gobierno local haya tardado 16 meses en convocar esta reunión, ha lamentado que "da la sensación de que, desde que gobierna Pedro Sánchez, le dan menos relevancia al Consejo" para matizar después que "cuando gobernaba Rajoy había muchas reuniones para criticar el trasvase, pero en 2018 ya sólo celebramos una reunión y en 2019 otra" aunque "sigue habiendo trasvases y el río está igual de mal".

En un comunicado, Paños también ha asegurado que el Consejo debe reforzar la agenda, a fin de que sus sesiones sean "más dinámicas y con mayor relevancia" y su funcionamiento debe ser "de una manera más participativa y transparente", para lo que pedirá al equipo de Gobierno que se cree una pestaña del Consejo en la web municipal "donde se cuelgue la información, las actas, las peticiones de los grupos y participantes y no solamente las declaraciones que en un momento determinado haga la alcaldesa".

Por su lado, el portavoz de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, ha pedido que se garanticen los caudales ecológicos Tajo a su paso por la capital regional para empezar a tener un río sano, considerando que es "imprescindible" que se desarrollen los trabajos para presentar alegaciones al Esquema de Temas Importantes del tercer ciclo de planificación hidrológica 2021-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Tajo desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista político, ha informado IU en nota de prensa.

"Podríamos caer en presentar alegaciones de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremos sobre caudales ecológicos del río, mientras no defendemos el fin de un trasvase que es el máximo responsable de que ese caudal del Tajo no sea el que el río demande y necesite", ha aclarado, considerando que "no es de recibo" que se sigan manteniendo esos trasvases de agua que no aseguran los caudales ecológicos, pero garantizan las explotaciones hortofrutícolas extensivas levantinas cuyas grandes beneficiadas son las grandes corporaciones empresariales, "olvidando un modelo de agricultura cercana y sostenible".