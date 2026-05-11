El Consejo Regional baraja abordar el 22 de mayo el documento de alegaciones al IV ciclo de planificación

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez se reúne con el presidente de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FEGUALT), Ángel Bellón. - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha baraja celebrar una reunión del Consejo Regional del Agua entre el 22 y 23 de mayo para presentar el documento final de alegaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) de las siete demarcaciones hidrográficas.

Tras todas las mesas de trabajo en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, y reuniendo el sentir de "todas y cada una de las confederaciones geográficas y con todos los interesados", se está elaborando "ya ese documento final de conclusiones" con intención de celebrar un nuevo Consejo del Agua Regional alrededor del 22 y 23 de mayo.

Así lo ha avanzado a preguntas de los medios la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, antes de reunirse con el presidente de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FEGUALT), Ángel Bellón.

Esta reunión quiere poner encima de la mesa este documento final "con aquello que no ha quedado suficientemente claro o con lo que algunos de los miembros de las mesas tanto de trabajo como del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha estimen que haya que mejorar en las alegaciones", que tienen como fecha tope de presentación el próximo 28 de mayo.

"Nos jugamos mucho con este nuevo ciclo de planificación que va del 2028 al 2033, que evidentemente va a marcar nuestro futuro y es muy importante la participación de todo el mundo, independientemente de las propias alegaciones que presente el Gobierno regional", ha afirmado la consejera, que ha animado a colectivos y agentes implicados en este proceso a que presenten sus aportaciones.

"Puede haber particularidades muy concretas que evidentemente en un documento general no se puede descender tanto a ese detalle, pero sí que deben de ser presentadas esas alegaciones por parte de todos y cada uno de los ciudadanos que vean que pueden sentirse amenazados por esta nueva planificación", ha insistido.

Concretamente, respecto a la confederación del Guadiana, la titular de Desarrollo Sostenible ha mencionado "una singularidad importante", que atañe a una zona que representa "el 54% de todo el regadío de la región".

"Estamos hablando de que el 14% de todo el empleo agrario está relacionado con los regadíos y por lo tanto también el 64% de toda la industria agroalimentaria de esta zona está ligada de una forma u otra a los cultivos de regadío. Por lo tanto tiene una importancia socioeconómica fundamental", ha aludido Gómez.

FRENTE COMÚN DEL ALTO GUADIANA

Por su lado, Bellón, que representa a ocho comunidades de regantes del Alto Guadiana, ha puesto encima de la mesa que en este cuarto ciclo de planificación conlleva "una reducción de dotaciones, una extinción de derechos", en el periodo 2028-2033 y eso se traduce "en una miseria y pobreza para todo el Alto Guadiana".

Ha apelado a encontrar "todos los apoyos posibles" para presentar un documento final de alegaciones, y ha pedido con "mucha neutralidad", al Gobierno de Castilla-La Mancha, a PP, PSOE y Vox que tienen que formar un frente común al respecto, con una comisión para establecer una posición de acuerdo.