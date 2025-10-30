El Consejo Social de la UCLM convoca la XV edición de sus premios 'Reconocimientos'

CIUDAD REAL 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha celebrado pleno extraordinario en su sede, en el Campus de Albacete, con la presencia de su presidente, José María Barreda, y del rector de la institución académica, Julián Garde.

Durante la sesión plenaria, se ha dado luz verde a la XV edición de los premios 'Reconocimientos del Consejo Socia' y al proyecto de presupuestos de este órgano, a la vez que ha tomado posesión como vicepresidenta del órgano, Ana Manuela Soler Sanchiz, entre otros asuntos.

La sala de reuniones 'Francisco Luzón' ha acogido esta mañana la celebración de la sesión extraordinaria del Consejo Social de la UCLM, que comenzaba con la toma de posesión de Ana Manuela Soler Sanchiz, como vicepresidenta del órgano de participación ciudadana en la universidad.

Durante la sesión plenaria, se ha aprobado una nueva convocatoria de los premios 'Reconocimientos', en los que se reconoce públicamente el meritorio trabajo de personas y grupos de la comunidad universitaria, así como la colaboración de entidades del tejido económico y social de la región que han destacado por su apoyo a la Universidad de Castilla-La Mancha. El plazo para la presentación de solicitudes abarca desde el 3 de noviembre de 2025 al 20 enero de 2026, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Igualmente, se ha dado el visto bueno a la elaboración de un plan trienal de actuaciones dirigido prioritariamente a fomentar las interrelaciones y cooperación entre la Universidad, sus antiguos alumnos y su entorno cultural, profesional, científico, empresarial, social y territorial, así como su desarrollo institucional.

Otro de los puntos de la sesión plenaria ha sido la constitución dos comisiones: Ejecutiva y de Asuntos Generales, presidida por Ana Manuela Soler y la Comisión Económica.

De igual forma, se ha aprobado el proyecto de presupuestos del Consejo Social para 2026, que mantiene la misma partida que en el ejercicio anterior, un total de 422 163 euros; y se ha informado positivamente del reglamento de estudios de Doctorado, de la implantación de la titulación oficial del Máster Interuniversitario en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios y del Máster Interuniversitario en Gestión Administrativa.