Controlado el incendio de Aldea del Rey que ha llegado a situación operativa de nivel 1

En nivel 1 un fuego en Aldea del Rey por afección a bienes de naturaleza no forestal y corte de CR-504 - INFOCAM

CIUDAD REAL 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal se ha declarado en la tarde de este miércoles en el término municipal de Aldea del Rey (Ciudad Real) y ha llegado a alcanzar la situación operativa de nivel 1 ha sido dado ya por controlado.

Este incendio ha obligado a cortar la carretera CR-504 pero su control se ha producido sobre las 18.16 horas tras declararse a las 14.05 horas.

El fuego ha sido detectado por un vigilante fijo y en la actualidad trabajan contra las llamas un total de nueve medios terrestres y 38 personas.

Asimismo, en la tarde de este miércoles se ha declarado otro incendio forestal en el término municipal de Valfermoso de Tajuña, que ha sido detectado sobre las 17.48 horas tras la llamada de un particular.

Los efectivos que trabajan en este incendio son cinco medios --dos aéreos y tres terrestres-- y hasta 22 personas.