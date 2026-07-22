Cooperativas C-LM espera una cosecha de melón y sandía similar a la del año pasado en la región y de "excelente" calidad

Archivo - Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha espera una cosecha de melón y sandía similar a la de 2024, y de excelente calidad. - COOPERATIVAS - Archivo

CIUDAD REAL, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha estima que la campaña del melón y la sandía en la región será similar a la del último año pasado.

Así lo han constatado los miembros de la Sectorial del Melón y la Sandía de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, que se han reunido en la Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso para analizar la situación actual del sector y los aspectos más importantes de la nueva campaña, según ha informado Cooperativas en nota de prensa.

En lo que llevamos de año, a nivel nacional, la campaña de melón y sandía se está caracterizado por el mantenimiento de la superficie sembrada, la obtención de una calidad muy buena de producto y un equilibrio entre oferta y demanda.

El portavoz de la Sectorial del Melón y la Sandía, José Ángel Serrano, ha indicado que, en Castilla-La Mancha, se espera una producción similar a la del año 2025, en la que la superficie sembrada fue de unas 10.574 hectáreas cultivadas (6.474 hectáreas de melón y 4.100 de sandía), según la declaración de ayuda de Pago Único 'PU'.

Ante esta estabilidad del potencial productivo, los productores aseguran que la calidad del producto, cuya recogida se inicia ahora en Castilla-La Mancha, es de excelente calidad.

El calor de la segunda quincena de junio ocasiono incidencias negativas en el cuajado, que junto a las olas de calor de julio y agosto pueden ocasionar un descenso de los rendimientos y producción disponible.

A nivel de consumo, con las olas de calor del verano se espera haya un incremento de la demanda, como viene siendo habitual.

Existe un solapamiento entre el final de la campaña en Murcia con el inicio de la campaña en Castilla-La Mancha, con una demanda cubierta, aconsejándose, a las cooperativas, desde la sectorial no ponerse nerviosos y coger el producto en su momento de maduración, haciendo las cosas bien, para ofrecer al consumidor un producto de alta calidad durante más tiempo, mitigando así el problema de la excesiva estacionalidad.

En lo que respecta a la comercialización, la Sectorial del Melón y la Sandía solicitan apoyo a la administración para promocionar estas frutas tan saludables y la defensa del sector ante la entrada de melón de Brasil durante la segunda quincena de septiembre, ya que todavía se tiene producción nacional de excelente calidad.