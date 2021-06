Coordinador Cs Albacete duda del pacto con PSOE y carga contra su partido por incumplir el relevo en Diputación

ALBACETE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador local de Ciudadanos en la ciudad de Albacete, Ángel Perea, ha emitido un comunicado a los medios de comunicación en el cual lamenta el pacto alcanzado con el PSOE para repartirse la Alcaldía de la ciudad y pone en duda su utilidad en esta primera parte de legislatura, al tiempo que ha cargado contra su propio partido por haber "incumplido" un pacto interno firmado hace dos años y por el cual debería haberse producido un relevo en la bancada naranja en la Diputación provincial.

En el texto remitido a los medios, Perea recuerda que Cs "llegó a la política nacional haciendo bandera de la política útil, aprovechando ese espacio abandonado en el centro para poder aplicar sus políticas liberales mirando tanto hacia un lado como hacia otro".

En Castilla la Mancha se llegó a un acuerdo de gobernabilidad en tres de las ciudades más importantes, entre ellas Albacete, y ahora que llega mitad de legislatura y toca hacer balance, negativo para Perea.

"El hospital camina demasiado lento, no hemos arrancado compromisos firmados sobre infraestructuras estratégicas como son las autovías de Jaén y de Cuenca, no sabemos lo que pasará con el corredor del Mediterráneo, la plataforma logística no pasa de ser un deseo, tampoco hemos logrado definir, ni tan siquiera arrancar un compromiso al partido que gobierna en Madrid, en Toledo y en el paseo de la Libertad, por no hablar de la más que cuestionable adquisición del banco de España o el proceso de selección de Gerente del IMD", lamenta Perea.