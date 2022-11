La Copa Diputación '12 horas de Ajedrez' se disputa este sábado en el Centro de Interpretación del Agua de Albacete

ALBACETE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Copa Diputación '12 horas de Ajedrez' regresa este sábado celebrando su trigésima tercera edición en el Centro de Interpretación del Agua de Albacete, un escenario único en el que se darán citas ajedrecistas de toda la provincia que también tendrán la posibilidad de hacer visitas guiadas al mirador de este ya emblemático espacio albacetense.

Así lo ha explicado el diputado provincial de Deportes, Dani Sancha, que ha presentado junto al presidente de la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha, Facundo Castelli, un torneo que espera más de un centenar de participantes y suma más de tres décadas de vida de la mano de la Diputación de Albacete y con la colaboración de la propia Federación regional, los clubes de la provincia y el IMD del Ayuntamiento de Albacete.

El evento forma parte del calendario de actividades deportivas que anualmente pone en marcha la institución presidida por Santi Cabañero, en línea con el compromiso que esta mantiene para impulsar la promoción de la práctica deportiva en este territorio y en el marco de la colaboración y el trabajo directo que se realiza con las diferentes Federaciones y clubes deportivos que tienen presencia en nuestro territorio, ha informado la Diputación en un comunicado.

Sancha, ha agradecido tanto a la Federación como los Clubes de Ajedrez de la Provincia (Almansa, La Roda, Villarrobledo, Tarazona de la Mancha, Ateneo Albacetense, Parque Sur, Excalibur y La Felipa) el trabajo que hacen sobre todo con los más pequeños dentro del Deporte en Edad Escolar, y la implicación que año a año vienen demostrando con esta iniciativa que este año se celebrará en un escenario muy vistoso y que durante su historia ha tenido importantes escenarios como el Parque Abelardo Sánchez o el Pasaje de Gabriel Lodares, e incluso ha llegado a celebrarse de manera virtual debido a la pandemia.

El diputado, que ha explicado que es un torneo abierto a la población, ha animado a la ciudadanía a participar y a aprovechar estas últimas horas para inscribirse a través del correo electrónico habilitado por la Federación suarezalbac@hotmail.com. Las personas interesadas tendrán que remitir un correo electrónico (antes de las 22.00 horas del 24 de noviembre) con el nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono de contacto de cada jugador.

Como en años anteriores, y tal y como ha explicado el responsable de la Federación regional, las partidas se desarrollarán arreglo al sistema suizo de ocho rondas en el que cada jugador dispone de 20 minutos más 5 segundos por jugada y el campeonato estará dividido en dos torneos.

El primero de ellos o 'Torneo A' destinado para categoría General, Sub-16 y Sub-14, y el 'Torneo B' que engloba las Categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12 siendo las reglas del juego las que recoge la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), y siempre apostando por los valores que promueve el deporte.

Asimismo, se han dispuesto premios para los cinco primeros en la Clasificación General y trofeos para los tres primeros en Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16 y trofeos para la primera mujer clasificada en cada categoría "con el objetivo de fomentar la participación femenina tanto en esta cita, como su presencia en los clubes de la provincia donde sólo suponen el 20 por ciento de las tarjetas federativas", ha explicado Castelli.