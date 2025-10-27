'Corazones con alma' expondrá 62 cojines solidarios en forma de corazón por el cáncer de mama en la ciudad de Toledo

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural de Mujeres Manos y Voces de Toledo ha presentado en la mañana de este lunes en el Círculo de Arte de la capital regional para presentar los avances de su proyecto 'Corazones con Alma', cojines en forma de corazón que se regalan en los hospitales toledanos a mujeres recién operadas de cáncer de mama y que les sirven para aliviar los dolores de la intervención, una propuesta que ya acumula años y que ahora se convertirá en exposición en el Centro Cultural San Clemente a partir del próximo 28 de noviembre.

La presidenta de la entidad ha sido la encargada de presentar esta iniciativa en una rueda de prensa en la que ha recordado que el proyecto nació de la unión de muchas mujeres con un mismo propósito, el de "transformar el dolor en esperanza".

"Cada cojín que realizamos con nuestras manos lleva dentro un pedacito de amor, un mensaje silencioso que dice 'no estás sola'. Con el tiempo, este proyecto fue creciendo, sumando creatividad, arte y emoción", ha reparado. Hoy se presentaba, además de esta exposición, un cuento solidario "que recoge la esencia de todo lo vivido".

El vicepresidente de la Diputación provincial, Daniel Arias, también ha participado en el acto para mostrar la colaboración de la institución provincial.

"Desde diputación estamos colaborando con esta asociación, ayudando a la reforma de su espacio, al material para sus cojines, en la impresión de su libro y cediendo el espacio de San Clemente", ha precisado, añadiendo que la entidad "está volcada con esta asociación, porque su trabajo es ejemplar". "Favorecen con sus cojines a muchas mujeres que sufren esta enfermedad dentro de nuestra provincia y fuera de ella", ha declarado Daniel Arias.