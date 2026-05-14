Coros de Madridejos, Infantes y Lanzarote protagonizan el Festival Nacional 'Virgen de Alarcos' en Ciudad Real

Cartel del Festival Folklórico Nacional 'Virgen de Alarcos. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 14 May. (EUROPA PRESS) -

El XXVII Festival Folklórico Nacional 'Virgen de Alarcos' reunirá en la Plaza Mayor de Ciudad Real a los integrantes del Grupo de Coros y Danzas 'Villa de Madridejos', a la Asociación de Folklore y Tradición 'Cruz de Santiago' (Villanueva de los Infantes), a la A.C.M. Güerma (Lanzarote) y a los anfitriones, la Asociación de Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado.

En la presentación oficial del cartel, la concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha destacado que se trata "de una de esas citas que hablan de quiénes somos como ciudad, de nuestras raíces, de nuestra identidad y también de nuestra capacidad para sentirnos orgullosos, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones".

Además de felicitar a la asociación que preside José Antonio López Rubio por "mantener vivo un legado que forma parte del alma de Ciudad Real", Sánchez ha incidido en que este festival "es un acto de hermanamiento entre pueblos unidos por la música y la danza".

La edil de festejos invita a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de una noche única previa a uno de los días más especiales para los ciudadrealeños, la romería de la Virgen de Alarcos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por su parte, la jefa e instructora del grupo Nuestra Señora del Prado, Raquel Casado, ha recordado que este festival que tiene su origen en el año 2000. Se puso en marcha, por un lado, para engrandecer la Romería de Alarcos y por otro, para ofrecer a los ciudadrealeños una muestra del rico folclore de nuestra comunidad, además de una pequeña pincelada, de otras formaciones nacionales.

El presidente de la asociación promotora, José Antonio López Rubio, agradecía al Ayuntamiento de Ciudad Real su respaldo para poder seguir organizando este festival y explicaba algunos detalles del mismo.

Los grupos participantes será recibidos por las autoridades en el Museo Manuel López Villaseñor sobre las 19.15 horas del sábado 23, interpretarán un baile y habrá un intercambio de regalos.

Tras un "vistoso" pasacalles con una nueva parada en la Plaza Mayor, los protagonistas entrarán en la Iglesia de San Pedro por la Puerta del Perdón para depositar un ramo de flores a los pies de la Virgen de Alarcos, posteriormente regresarán todos al corazón de la ciudad para el inicio del espectáculo.

El domingo 24, tanto el grupo anfitrión como los invitados canarios, amenizarán el traslado de la Virgen de Alarcos a su ermita.

José Antonio López Rubio ha querido detenerse en el cartel de esta edición cuya autoría corresponde a Elena Pinilla, integrante de la asociación.

La autora ha tomado como modelo a una de sus hijas que ha vestido para la ocasión, el traje rico de Ciudad Real.

LOS GRUPOS

El Grupo Folclórico 'Cruz de Santiago' (Villanueva de los Infantes) ofrecerá danzas y cantos de la comarca de Montiel.

El Grupo de CC y DD 'Villa de Madridejos' (Toledo), es el más antiguo de todos los que participan en esta edición ya que comenzaron su andadura en 1940. Esta formación está considerada como un referente en nuestra región y ha participado en numerosos festivales y muestras de folclore nacionales e internacionales.

La A.C.M Güerma (Lanzarote), interpretarán piezas propias de su tierra: Isas, folias, malagueñas y seguidillas. Destaca el potencial y la calidad de sus voces e instrumentos.

Los anfitriones, la Asociación de Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado, aportará al festival una muestra de nuestro folclore manchego.