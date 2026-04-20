Cortes de agua este martes en el Casco Antiguo de Cuenca por trabajos de revisión de la red

CUENCA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca continúa con los trabajos de revisión de la red de agua en el Casco Antiguo para determinar con exactitud la solución al problema de falta de presión en las viviendas de este barrio.

Debido a estas tareas realizadas por el Servicio Municipal de Aguas este martes 21 de abril se cortará el servicio de agua en la zona del Casco, concretamente en el barrio del Castillo, calle San Pedro, Plaza Mayor, Ronda de Julián Romero, Paseo del Júcar y Obispo Valero.

Los trabajos comenzarán a las 8.30 horas con la previsión de que se puedan finalizar en torno al mediodía, pidiéndose disculpas a la ciudadanía por las molestias que se puedan ocasionar, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Tal y como recordaba la portavoz del equipo de Gobierno, Saray Portillo, la semana pasada, se trata de un asunto "de gran envergadura" en el que "no hemos cesado de trabajar en buscar solución y seguimos en ello". De hecho, supondrá la sustitución de al menos 250 metros de tubería sin descartar que sean necesarias más intervenciones.