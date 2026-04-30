Las Cortes de Castilla-La Mancha guardan silencio por el asesinato machista de Seseña

Minuto de silencio en las Cortes. - TOL2/CORTES

TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha arrancado este jueves con un minuto de silencio en memoria de la última víctima de violencia de género en la región, Alejandra Marvin, de 43 años y vecina de Seseña (Toledo), asesinada hace una semana.

Antes del comienzo de la sesión plenaria el Convento de San Gil, el minuto de silencio ha contado con la participación de los tres grupos parlamentarios, PSOE, PP y Vox, así como de miembros del Consejo de Gobierno, entre ellos el presidente regional, Emiliano García-Page.

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha reconocido que es "la peor manera posible de empezar un pleno" y ha trasladado la solidaridad de toda la Cámara con los familiares y allegados de la víctima.

Este gesto institucional forma parte de la práctica habitual de las Cortes regionales, que enmudecen un minuto cada vez que se produce un asesinato machista en la comunidad autónoma, como muestra de rechazo y recuerdo a las víctimas.

EL ALCALDE DE CIUDAD REAL, EN EL CONSEJO SOCIAL DE LA UCLM

Por otro lado, el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves la designación del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, como nuevo miembro del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

La elección ha constituido el primer punto del orden del día de la sesión parlamentaria y se ha llevado a cabo con la revocación del mandato anterior, conforme al procedimiento establecido para la designación de representantes de los intereses sociales en este órgano.

La propuesta fue elevada por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y admitida a trámite por la Mesa de las Cortes el pasado 23 de abril.

De este modo, Cañizares ha sido designado a propuesta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, en representación de los ayuntamientos con centros universitarios.

Los diputados han respaldado la propuesta por asentimiento, de modo que el alcalde de Ciudad Real se incorpora al órgano en sustitución del regidor de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio.