Las Cortes de C-LM abren el plazo de presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Presupuestos 2027

Archivo - Reunión de la Mesa de las Cortes. - TOL2/CORTES - Archivo

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha ha procedido a la apertura hasta el día 21 de noviembre del plazo para la presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Castilla-La Mancha para 2027.

El órgano de dirección del parlamento, presidido por Pablo Bellido, ha establecido esta apertura del plazo tras el paso de dos enmiendas a la totalidad, presentadas por el Partido Popular y Vox, rechazadas en la sesión plenaria de la Cámara autonómica en este jueves.

De este modo, la tramitación de las cuentas continúa conforme a los pasos previstos con la posibilidad de que los grupos parlamentarios registren enmiendas parciales entre los días 14 y 21 de este mes, ambos incluidos, según ha informado el Parlamento regional por nota de prensa.

Como novedad, los grupos han acordado este año en el seno de la Junta de Portavoces que no se lleve a cabo la ronda de comparecencias del Consejo de Gobierno en Comisión de Economía y Presupuestos, que suele producirse de manera paralela a este plazo de presentación de enmiendas, ya que estas citas coincidían en esta ocasión con la campaña electoral para las Elecciones Generales del 29 de noviembre, que arrancó la noche del jueves al viernes.