La Cortes de C-LM celebran el 17 de enero su primera jornada de puertas abiertas tras un 2025 con 2.700 visitas

TOLEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha celebran el próximo sábado, día 17 de enero, la primera jornada de Puertas Abiertas del programa de 'Cortes Abiertas', con una visita guiada a su sede del Convento de San Gil de Toledo en la que un grupo podrá recorrer sus dependencias y recibir algunas nociones sobre la actividad parlamentaria que allí se desarrolla.

Se trata de una actividad con la que el parlamento que preside Pablo Bellido pretende mantener una relación más próxima con la ciudadanía y que el pasado año registró cerca de 2.700 participantes entre las jornadas de puertas abiertas y las visitas concertadas para grupos, según ha informado el parlamento autonómico por nota de prensa.

Las personas interesadas en participar en esta visita gratuita, que tendrá lugar en el Convento de San Gil a partir de las 11.00 horas solo tienen que dirigir un correo electrónico a puertasabiertas@cortesclm.es o telefonear al número 925 259 807.

El itinerario divulgativo arranca en el recibidor del antiguo convento y atraviesa las principales estancias del parlamento, como el Salón de Plenos instalado en la antigua iglesia, las salas de comisiones y de la Mesa y la biblioteca, hasta desembocar en la terraza del edificio de grupos, con una fantástica panorámica sobre el Río Tajo.

Entre las curiosidades, la posibilidad de contemplar un ejemplar limitado y de lujo de la Constitución Española.

Se trata de la primera visita del nuevo año, que da continuidad a un programa que ofrece la posibilidad de que cualquier persona visite el parlamento durante una jornada al mes.

Además, existe la opción de concertar una visita guiada para un grupo cerrado (centro educativo, asociación vecinal, de mujeres) contactando en los mismos números de teléfono y correo electrónico que para las 'puertas abiertas'.

Durante el año pasado cerca de 2.700 personas pasaron por el antiguo Convento de San Gil, una cifra que mantiene el intenso ritmo de visitas que se ha instalado en la institución durante esta legislatura.