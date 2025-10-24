Las Cortes de C-LM exhiben la bandera de Naciones Unidas para reivindicar el trabajo que realiza en su 80 aniversario

Bandera de la ONU en las Cortes de C-LM. - CORTES DE C-LM

TOLEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha exhiben durante la jornada de este viernes la bandera de Naciones Unidas en la ventana de Presidencia de su sede del Convento de San Gil en Toledo, para conmemorar el 80 aniversario de la organización internacional.

Un año más, el Parlamento autonómico se suma al Día de la ONU que conmemora la entrada en vigor de su carta fundacional en 1945, con un gesto simbólico en la fachada principal del parlamento, cuyo presidente, Pablo Bellido, valora la vigencia de la ONU, ha informado el Parlamento en un comunicado.

"Nació para la paz en el mundo, contribuyendo a resolver de manera dialogada y pacífica los conflictos entre las naciones, y, aunque ha tenido críticas, ¿qué habría pasado sin ella?", se ha preguntado.

Por eso, Bellido ha reivindicado "la necesidad de tener instrumentos como Naciones Unidas para resolver problemas y extender los derechos humanos a todos los rincones del mundo, y en esta ocasión pido que, ya sea en Ucrania o en Palestina, cesen las guerras, las invasiones y que los sátrapas paren los genocidios".