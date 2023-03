Las Cortes rememoran sus 40 años de historia, "los mejores de C-LM", con 400 leyes a sus espaldas

TOLEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 31 de mayo de 2023 se cumple el 40 aniversario de la constitución de las Cortes de Castilla-La Mancha. Es por ello que el Convento de San Gil --sede del parlamento regional-- ha decidido organizar este jueves un acto de reconocimiento a los diputados y diputadas que han servido en esta cámara los intereses de la región.

Así, para rememorar sus 40 años de historia, donde se han aprobado aproximadamente unas 400 leyes, unas 10 leyes por año, las Cortes castellanomanchegas han reunido a las personas que han ocupado la Presidencia de la institución: 9 hombres frente a una mujer.

Bellido, durante su intervención, ha recordado que el edificio de las Cortes tiene ya casi 400 años de historia, siendo los últimos 40 consagrados a la Cámara de representación territorial. "Creo que podemos decir con orgullo que son los mejores 40 años de la historia de los ciudadanos y ciudadanos que habitan esta tierra".

Asimismo, ha defendido que las Cortes de Castilla-La Mancha no nacieron "para ser más que nadie", pero sí "para evitar ser menos". "Nosotros no apelábamos ni a fueros ni a privilegios, no reivindicábamos guerras ganadas ni batallas perdidas, no fijábamos nuestra fecha para celebrar en ninguna historia de ningún rey ni de ningún noble, quisimos que nuestro día fuese el 31 de mayo, el día que celebrábamos nuestra democracia representativa", ha apuntado.