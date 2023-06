El coste laboral sube en Castilla-La Mancha un 6,2% hasta marzo, hasta situarse en 2.554,29 euros

MADRID/TOLEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió en Castilla-La Mancha un 6,2% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2022, hasta situarse en 2.554,29 euros, mientras que el coste laboral por hora efectiva se situó en la Comunidad Autónoma en 18,74 euros.

Según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial en región fue en el primer trimestre de 1.831,19 euros, con un coste salarial por hora efectiva de 13,44 euros en la región.

Asimismo, Castilla-La Mancha registró hasta marzo otros costes por 723,10 euros por trabajador y mes, que por hora efectiva se situaron en 5,30 euros.

En cuanto a la jornada laboral, las horas por trabajador y mes se situaron en la región para el conjunto de los trabajadores en 150,8 (pactadas), 136,3 (efectivas), 15,2 (no trabajadas); mientras que a tiempo completo fueron 167,4 (pactadas), 151,1 (efectivas) y 17 (no trabajadas); y a tiempo parcial 88,8 (pactadas), 81,1 (efectivas) y 8,4 (no trabajadas).

Finalmente, las vacantes en la Comunidad Autónoma se situaron en 5.860 en el primer trimestre y los motivos por los que no se producen vacantes alcanzaron el 92,2% al no necesitarse ningún trabajador más, un 4,8% por el elevado coste del a contratación y un 3% por otros.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 6,2% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2022, hasta situarse en 2.897,87 euros, su mayor subida desde el segundo trimestre de 2021.

Este incremento del coste laboral, con el que se acumulan nueve trimestres consecutivos de alzas, es dos puntos superior al registrado en el tercer trimestre de 2022, cuando aumentó un 4,2%.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre enero y marzo, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 6% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.126,63 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un primer trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.

El suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado fue la actividad donde más subieron los salarios en el primer trimestre. Su salario medio se incrementó un 11,9% interanual entre enero y marzo, hasta los 6.685,68 euros mensuales.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el primer trimestre del año 771,24 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 6,8%.

Durante el primer trimestre de 2023 la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, fue de 34,7 horas. De ellas se perdieron 3,9 horas a la semana, de las cuales 2,4 horas no se trabajaron por vacaciones y festivos; 1 horas se debe a bajas por incapacidad temporal; 0,3 horas a permisos de maternidad y paternidad, y otras 0,2 horas a otros permisos, huelgas, y razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 4,2% en tasa anual en el primer trimestre de 2023 debido al aumento del 1,9% de las horas efectivas de trabajo.