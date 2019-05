Cotillas (Cs) promete una auditoria externa para saber el estado de las cuentas del Consistorio de La Roda

Publicado 15/05/2019 8:04:40 CET

ALBACETE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Cs a la Alcaldía de La Roda (Albacete), Joaquín Cotillas González, pretende desbancar del Ayuntamiento al PP, que "lleva más de treinta años" y, para analizar lo que han hecho, avanza que el primer paso será pedir una auditoria externa de las cuentas, para evitar llevarse "sorpresas" del estado en el que podrían estar las arcas municipales.

El municipio, ha señalado el candidato en una entrevista a Europa Press, necesita también medidas en seguridad vial y su intención, si gana las elecciones, es concretar, junto a la Policía Local, dónde colocar nuevos pasos de peatones y mejorar la señalización.

Una propuesta que barajan es "que la calle Peñicas, en su tramo de la Plaza Mayor hasta el Ayuntamiento, sea peatonal, y que el tramo central de la Plaza no sea zona de aparcamiento".

Una de las primeras decisiones será, si gobierna, sentarse con el resto de grupos municipales "para ver cómo se hace el Centro de Juventud", necesario para el municipio, y para impulsar un "Pacto por el ocio joven", donde el centro sea su principal medida.

Asimismo, el candidato de CS se compromete a "negar ya más licencias de juego" como medida de respaldo a la juventud. Si no gobierna, advierte, "obligará", desde la oposición, a que no se concedan. "Las casas de apuestas son la ruina de mucha gente", considera, y quiere completar esta acción con campañas de sensibilización sobre los juegos en red.

Cotilla tiene muchas propuestas para el colectivo juvenil, y menciona cursos de primeros auxilios en los colegios, campañas de educación sexual, porque no quiere "que La Roda sea un sitio donde aumenten las enfermedades de transmisión sexual" o los embarazos no deseados.

También habla de programar convenciones de manga, anime, videojuegos en el espacio del Mercado Central o la Caja Blanca, o "un torneo municipal, pero con mayor carácter regional, de cartas de rol" porque dice que hay muchos aficionados en la ciudad.

UNA EMPRESA EN SIETE DÍAS

Las propuestas en materia de empleo de Ciudadanos "son claras", asegura Cotillas, y las concreta en ayudar a las personas, sobre todo a los jóvenes, a no depender solo de buscar empleo, sino a facilitarles el emprendimiento. Para ello, han ideado su propuesta 'Emprende en 3', por la cual, en solo tres pasos la empresa estará creada "en un máximo de siete días". La política, insiste el candidato de CS, "está para ayudar, no para frenar".

La formación aboga también por impulsar un Mercado Central nuevo y que permita llevar a cabo allí también todo tipo de ferias y convenciones, y lanza, como posibles iniciativas, la Feria de Empleo y el Rodastock, ya que hay espacio suficiente y es un lugar "idóneo".

Aunque la educación es competencia regional, Joaquín Cotillas afirma que quiere contribuir a "que la FP sea lo más dual posible" y, para ello, ayudarán "en lo que se pueda" desde la Administración local, para lo que quiere crear "la figura del intermediario del ayuntamiento entre empresas y profesionales de sectores", para ver dónde los estudiantes puedan hacer las prácticas.

Los planes de empleo "no son una solución definitiva" pero Cs trabajará por que parte de ellos "vayan destinados al cuidado de los mayores" como alternativa laboral y apoyo a la conciliación. "Ciudadanos no es partidario de la subida de impuestos, y no vamos a ser menos en La Roda", manifiesta su candidato a la Alcaldía. Por ello, deja claro que no van "a subir ninguna tasa ni ningún impuesto", porque "ya son muy altos". Es más, añade, intentarán "bajarlos".

Una de sus propuestas en este sentido es bajar el IBI en las zonas rurales y dejarlo, como tope, al 0,6%, "que es el equivalente al Polígono Industrial, para que puedan desarrollar sus actividades sin problemas". También anuncia una tasa especial del 0,3% para ganaderos y agricultores ya jubilados, y otra del 0,45% para los dos primeros años de actividad de estos. "La Roda tiene un gran sector primario y hay que ayudarle, ya que no reciben tantos servicios, cosa que también cambiará", avanza.

MÁS MOVILIDAD

En materia de movilidad, el candidato de Ciudadanos en La Roda aboga por actuar en la mejora de las calles, que están "en un estado deplorable por culpa de la nula inversión, destinada a pagar deuda y más deuda que no sabemos de dónde viene".

Algo que quieren acometer en los primeros 100 días de gobierno, con la mejora de señalización vertical y horizontal, y con un estudio de las rotondas y otro del tráfico, para ver las soluciones a aquellos puntos donde hay accidentes.

"A largo plazo", Cotillas propone "mejorar y cambiar" la entrada al municipio desde Albacete, porque se confunde con un polígono.

La idea es "hacer en el polígono un parking y área de descanso para camiones y vehículos de gran tonelaje".

Mientras, en cultura, Ciudadanos quiere prestar más atención al teatro, a las compañías locales, y promocionar más las bandas de música. "Ya tienen sus conciertos contratados, pero queremos hacer un gran certamen con ellas", da a conocer, y no descarta "hacerlo extensible" a las bandas de cornetas y tambores.

Otra idea en el ámbito cultural-gastronómico es crear las Jornadas del Puchero, al igual que existen de la tapa, pero en invierno, y "traer una convención de 'food tracks' para el verano".

SIN LÍNEAS ROJAS

Si hay que negociar para llegar a un Gobierno municipal, Cotillas defiende que Ciudadanos "demuestra siempre que no es partidario de líneas rojas" y que es "el partido más dialogante", al ocupar, dice, "el centro político". "Estamos dispuestos a dialogar tanto con PP y como con PSOE para pactar con ellos". Añade que, a lo largo del mandato también, para cerrar pactos concretos con toda la mesa del ayuntamiento.

"Ése es nuestro fuerte" y el reto es "llegar" al gobierno municipal "para trabajar por el bien de los rodenses". "Ojalá y tengamos que buscar el apoyo para que mi equipo gobierne", apunta.

Si el resultado no es tan bueno, advierte, el que quiera buscar el apoyo de CS "tendrá que sentarse a hablar y enseñar su proyecto de pueblo", pero asumir las propuestas de la formación naranja "en materia de regeneración y transparencia, pero también económicas o culturales y sociales".

De los candidatos del PP, Delfina Molina, y PSOE, Juan Ramón Amores, destaca su experiencia en política, aunque indica que "precisamente el fuerte del equipo" de Cs es que no han sido "cómplices del inmovilismo de estos últimos 20 años en La Roda".

Cotillas, que presume de experiencia en el sector privado, como comerciantes, asegura que está "a pie de calle" y que conoce "los problemas de la gente".

TRANSPARENCIA

Si Ciudadanos llega al Ayuntamiento, tratará de evitar los que considera como principales errores de los responsables municipales estos años, y que concreta en "una mala gestión de los recursos", contratos demasiado extensos, "nula inversión para pagar la tan hipotecada deuda" y demasiadas reparaciones en los presupuestos.

"Las cuentas que han hecho no tienen suficiente limpieza y confianza, estoy seguro nos encontraremos algo distinto a lo que dicen", manifiesta.

Por eso, si es alcalde, presumirá de transparencia, y dirá "dónde se destina hasta el último céntimo", se conocerán los ingresos y funciones de los concejales y se propiciará el contacto de los ciudadanos con ellos.

"Hay que potenciar el Portal de Transparencia, que se sepa cada movimiento del Consistorio", defiende.