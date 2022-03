CRUE exige Ley de Ciencia para arreglar el limbo de investigadores que ya no pueden ser contratados por obra y servicio

TOLEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la Comisión Sectorial Crue-I+D+i, Julián Garde, ha reclamado al Gobierno acelerar la tramitación de la ley de Ciencia para poder revertir el limbo en el que se encuentran los investigadores, que ya no pueden ser contratados en la modalidad de Obra y Servicio desde la entrada en vigor de la reforma laboral.

En una entrevista con Castilla-La Mancha Media recogida por Europa Press, Garde ha recordado que esta reforma elimina estos contratos, y ahora "el único elemento normativo que puede sustituir" a este extremo viene en la ley de Ciencia.

Tal y como ha dicho, el año pasado había en las universidades españolas un total de 25.000 investigadores en esta modalidad, y ahora "no hay una solución".

Por ello existe "riesgo de bloqueo", ya que las universidades no pueden contratar a personas para investigación. Si la normativa no lo evita, "no se podrán hacer nuevos contratos y en el sistema universitario español no se contratarán a más personas para más proyectos de investigación".

En todo caso, considera el rector que la estabilidad laboral y la labor investigadora "no están reñidos", y la situación se solucionaría si se dedicara más porcentaje del PIB a investigación, lo cual "permitiría una mayor contratación de personas".

En este sentido, ha reparado en el anunciado incremento de gasto en Defensa anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentando que en el caso de la investigación ya son más de 30 años anunciando el incremento de fondos "pero nunca ha venido".