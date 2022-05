Cs C-LM no consigue el voto de PSOE para extender la vida útil de la central de Trillo, que sí apoya el PP

TOLEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado este jueves, con el voto del PSOE, instar al Gobierno regional a que haga lo propio con el Gobierno de España a fin de elaborar una estrategia dirigida a prolongar el máximo posible la vida útil de la central nuclear de Trillo en Guadalajara, como ha solicitado el Grupo Parlamentario Ciudadanos y ha apoyado el Grupo Popular.

Así se ha saldado el debate general sobre este asunto que había planteado la formación naranja en la sesión parlamentaria, donde su portavoz, Carmen Picazo, ha repasado situaciones que están "golpeando" a los ciudadanos de la región, especialmente por la subida de los precios de la energía y la luz, para justificar la necesidad de apostar por "alternativas limpias y baratas" para el periodo de transición hasta lograr que las renovables puedan ser desplegadas de forma adecuada.

A su juicio, el hidrógeno no está suficientemente desplegado y la intervención del precio del gas del Gobierno central "es un parque temporal que no va a solucionar absolutamente nada", considerando que el Ejecutivo "yerra por demonizar" a la energía nuclear, que cada vez se usa más en Europa.

"Defendemos que la nuclear es una energía segura, rentable, reduce la dependencia del exterior y está casi libre de emisiones", ha asumido en su defensa de la extensión de la vida útil de Trillo más allá de 2035. A su juicio, es momento de apostar por la gente "y no por el clientelismo político", ha señalado.

Finalmente, ha mostrado su apoyo a la energía renovable, pero teniendo "un tiempo de transición", y ha lamentado que en el Gobierno regional "no se atreven a mover un papel ni a hacer nada que pueda molestar a su jefe Pedro Sánchez".

PP: ESPAÑA, LA EXCEPCIÓN DE EUROPA

En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, que ha calificado como "segura, fiable, económica y respetuosa con el medio ambiente" la central de Trillo, además del "más importante motor de desarrollo económico y de empleo de la zona", para pedir también su continuidad más allá de 2035.

Guarinos ha indicado que el PP siempre ha apostado por el mix energético, el que incluye la nuclear y las renovables de forma simultánea, porque "garantizaría el suministro y abarataría el precio de la electricidad", como han entendido muchos países de Europa, lamentando en este punto que España se vaya a convertir "en la excepción".

Consciente de la necesidad de "activar medidas de choque inmediatas y eficaces para reducir la vulnerabilidad que hoy tienen las familias y los hogares", ha instado a que el Gobierno apoyo ese modelo de transición energética no criminalizando a la energía nuclear, que la Unión Europea "ha calificado como energía verde y como solución para abaratar el precio de la electricidad", lo que incluye alargar la vida útil de la central de Trillo.

PSOE: "NUESTRO MODELO ES OTRO"

Por el contrario, desde el PSOE, el parlamentario Julián Martínez, ha señalado que la energía nuclear "garantías de seguridad no ofrece muchísimas" y aunque los accidentes "no son habituales" cuando se producen ponen "los pelos de punta y hacen renacer fantasmas del pasado", en referencia a accidentes como los de Chernóbil o los recientes ataques de Rusia a la central de Ucrania.

Tras criticar que Cs haga propuestas como esta cuando votó a favor de la Ley del Cambio Climático y recordar que el Gobierno regional ha pagado recientemente el bono social, término y eléctrico, se ha referido a las plantas de energías renovables que están favoreciendo a muchos núcleos de población de Castilla-La Mancha donde se están ubicando, siendo esta la Comunidad Autónoma con más energía fotovoltaica instalada y una referencia para España en el sector de las renovables.

"Nuestro modelo es otro, no es el nuclear", ha remarcado el parlamentario socialista, que ha incidido en que en la transición de Castilla-La Mancha "no hay cabida para el ATC de Villar de Cañas. "Este Gobierno no tiene nada en contra de la energía nuclear pero piensa que hay mejores alternativas" como las renovables el hidrógeno verde o los gases renovables, ha subrayado.

En el mismo sentido, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha tomado la palabra desde el escaño para defender los distintos proyectos renovables que están generando dinero en la región. "Deberíamos estar orgullosos de estar liderando la transición energética", ha respondido a PP y Cs, que ha invitado a acudir a los municipios donde se están instalando plantas fotovoltaicas a preguntarles si quieren renunciar a los ingresos que ello les proporciona.

Además del rechazo de la resolución de Cs, el pleno ha rechazado también la presentada por el Partido Popular --que ha contado con la abstención de la formación naranja--, que demandaba instar al Gobierno de España a reducir el IVA del gas y la electricidad al mínimo permitido por la UE, promover la diversificación de abastecimientos de Gas Natural Licuado, la reapertura del gasoducto Magreb-Europa y la del proyecto de interconexión gasista por Francia y alargar la vida útil de las centrales nucleares en colaboración con los titulares y el Consejo de Seguridad Nuclear, y al Gobierno regional a impulsar y apoyar la energía nuclear como energía verde, segura y limpia, tal y como ha hecho la UE, y defender la prolongación de la vida útil de la de Trillo.

La única resolución aprobada, con sus únicos votos y el rechazo de PP y Cs, ha sido la del PSOE que demandaba al Gobierno regional que instase al Gobierno de España a acelerar la transición energética, basada en energías renovables, para sustituir la energía nuclear, en los plazos acordados con los operadores de las centrales; fomentar el estudio y la investigación de nuevos vectores energéticos renovables como el hidrógeno verde, y acompañar a los territorios donde se ubican, como la comarca de Trillo, en procesos de transición justa para garantizar el desarrollo socioeconómico de la zona.