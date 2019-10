Cs no suma apoyos en su idea de mejorar programas mixtos de formación y empleo con más financiación e incentivos

Publicado 10/10/2019 15:57:04 CET

La portavoz del Grupo Parlamentario Cs, Carmen Picazo, en las Cortes. - CORTES C-LM

Tampoco consigue el favor de la Cámara en su PNL Relativa a la orientación profesional y la formación para el empleo

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no ha conseguido en primera instancia apoyos a su Proposición No de Ley (PNL) en la que solicitaba mejorar la financiación de los programas mixtos de formación y empleo impulsados por el Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que por un lado el PP considera que la propuesta "no es concreta" y el PSOE ha defendido que ya funcionan correctamente.

El texto de la petición de Cs pedía a las Cortes reformar el sistema de formación profesional para el empleo "de modo que se dedique una mayor cantidad a programas mixtos en los que se combinen incentivos atractivos para las empresas participantes en los programas con subsidios para los desempleados".

Aunque la votación no se suscitará hasta la finalización del pleno, las posturas mostradas por PSOE y PP hacen prever que no se alinearán con esta propuesta de la formación naranja.

La portavoz de Cs, Carmen Picazo, ha considerado que estos programas mixtos pueden ser la solución para que la región y sus empresas sean más competitivas. Así, ha dicho que "cualquier ayuda" en este sentido es "poca" para las pequeñas y medianas empresas. En todo caso, a esas ayudas habría que sumar programas de formación.

"De no modernizar o no impulsar programas como estos, todo seguirá igual", ha alertado Carmen Picazo, quien ha considerado que siempre se han venido financiando "los mismos programas de formación profesional". "Pedimos que de cada diez euros, siete sean invertidos en estos programas mixtos que sí que funcionan y sirven para tener trabajadores cualificados, con capacidades y con aptitudes". Por todo ello ha pedido apoyo para su resolución, que pasa por instar a la Junta a implementar incentivo

PP: "NO PUEDO VOTARLO SI LO QUE VOTO ES PEOR DE LO QUE HAY"

La diputada del PP Gema Herrero se ha alienado con alguna de las premisas de Cs, pero se ha mostrado "perpleja" por el hecho de que todavía se desconozca la ejecución presupuestaria en estos términos.

Entiende además que la tipología de alumnado que asiste a estos cursos corresponde con un perfil que tiene que compatibilizar su ejercicio profesional con las clases, por lo que el PP demanda un orientador que pueda explicar a estos alumnos desde los objetivos del curso hasta sus obligaciones.

Este profesional serviría para mejorar el grado de asistencia de este tipo de cursos y "su completa realización". Además, ha pedido tener en cuenta que algunos programas mixtos "van dirigidos a personas de ámbito restringido".

"Apoyaría su Proposición No de Ley pero no nos dicen qué es lo que quieren. No puedo votar si lo que voto es peor de lo que hay. Le ruego propuestas más concretas y mejores argumentos", le ha dicho a Picazo.

PSOE DEFIENDE QUE YA FUNCIONAN

El diputado del PSOE Iván Rodrigo ha considerado que la petición de Cs de mejorar estos programas mixtos supone el reconocimiento de la formación naranja a esta iniciativa impulsada por el Gobierno regional.

Pero le ha recordado a la portavoz de Ciudadanos que desde la pasada legislatura se vienen impulsando estros programas mixtos con tres nuevos programas de Formación Dual.

Sobre la petición de Cs de poner en marcha incentivos para la contratación, ha reparado en que estos planes ya recogen subvenciones de cuotas a la Seguridad Social así como la totalidad de cuotas a cargo del empleador en alguno de estos programas.

"Esta región fue la primera en crear programas mixtos con empresas, y sus buenos resultados hacen que cada vez más empresas confíen en ello. Pero esto hay que hacerlo poco a poco para que se traduzca en un crecimiento paulatino y eficiente", ha sentenciado.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Ciudadanos tampoco ha encontrado el apoyo para su Proposición No de Ley (PNL) relativa a la orientación profesional y la formación para el empleo en los planes de empleo y que se ha encargado de defender el diputado David Muñoz quien ha señalado que su partido apuesta "activamente" por las políticas activas de empleo y "no las disfraza de otra cosa".

En este sentido, ha defendido que el empleo lo tienen que crear las empresas y no los ayuntamientos para ser efectivas, y ha añadido que los planes locales de empleo no son políticas activas de empleo sino subsidios "encubiertos" y que en muchos casos "no son transparentes" ni procesos "limpios".

"Estamos hablando de políticas de bienestar social y subsidios y no de políticas activas de empleo que hacen que los desempleados acaben siendo dependientes de las mismas y entren en un circulo esperando a que saquen mas programas de empleo", ha argumentado.

"DEMASIADO POBRE"

De su lado, la diputada del PP María Roldán ha adelantado que su partido se abstendrá en la PNL de Cs por encontrarla "demasiado pobre". "No sé si cuando la redactaban tuvieron alguna consigna a nivel nacional y les dijeron que levantaran el pie del acelerador porque en las elecciones se van a tener que entender con el PSOE", ha dicho.

"Apoyaríamos cualquier propuesta encaminada a crear empleo, pero es que su propuesta no nos lo deja claro", ha dicho la responsable 'popular', quien ha calificado a Cs de "cobardes" y de "esconder la cabeza como las avestruces por no "concretar nada" en su propuesta.

Así, se ha preguntado si el problema de los planes de empleo se soluciona contratando a orientadores. "Esta región necesita un empleo mucho más estable y duradero y con esta propuesta no es suficiente, queremos que los planes de empleo se abran a la sociedad civil", ha concluido.

LOS PLANES DE EMPLEO SÍ SON POLÍTICAS ACTIVAS

El diputado socialista Pablo Camacho, quien ha dicho que su partido no comparte la exposición de motivos de la PNL de Cs, ha puesto en valor las medidas del Gobierno regional en materia de empleo y la diferencia entre la forma de hacer del Gobierno de María Dolores de Cospedal y el Gobierno de Emiliano García-Page en este sentido.

Ha aclarado al diputado del partido naranja que para el PSOE los planes de empleo sí que son políticas activas de empleo, algo que ha defendido que no lo dicen solo desde su partido sino que lo establece también la Unión Europea, "aunque a Ciudadanos no le guste".

También ha dicho que ya existe la orientación profesional en los diferentes planes y programas del fomento del empleo en Castilla-La Macha, y ha añadido que el Gobierno regional está abordando "de manera correcta" la inserción de colectivos de difícil inserción laboral.

En su PNL, el Grupo Parlamentario Ciudadanos insta al Consejo de Gobierno a que introduzca la orientación y la formación para el empleo en los planes de empleo, asignando orientadores laborales a los participantes de los mismos para prestarles una atención individualizada de motivación y formación para aumentar su empleabilidad.