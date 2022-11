Cs pide en CLM el fin de las mascarillas en transporte y farmacias y PP y PSOE coinciden en demandar "prudencia"

TOLEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha llevado este jueves a las Cortes de Castilla-La Mancha la petición que ya ha hecho su partido a nivel nacional --y que ya ha sido debatida en el Congreso-- de eliminar la obligatoriedad del uso de mascarilla en el transporte público, en oficinas de farmacia, botiquines, ópticas, ortopedias, centros de fisioterapia y establecimientos de audioprótesis. PSOE y PP, sin embargo, piden "prudencia" y dejan en manos de los expertos esta decisión.

Durante su intervención en el pleno de este jueves, la diputada de la formación naranja Carmen Picazo ha pedido acabar con la medida "restrictiva y anticientífica" del uso de las mascarillas en transporte público y en establecimientos como ópticas y farmacias, al tiempo que ha asegurado que España va camino de ser uno de los últimos países que en la Unión Europea insiste en la obligatoriedad de las mascarillas.

Dicho esto, Picazo se ha preguntado dónde está la evidencia científica que aconseja la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público y en los establecimientos citados por Cs, además de advertir de que las restricciones de derechos no lanzan mensajes. Ha afirmado que el Gobierno tiene la obligación de ser garante de la libertad, pero no tiene que ser tutor de la vida de la gente.

"Estamos cansados de que este Gobierno nos tutele y nos trate como menores de edad y no como los adultos que somos", ha apostillado Picazo, quien ha insistido en que la sociedad española es "responsable y prudente", por lo que ha apuntado que las restricciones de libertad tienen que estar perfectamente justificadas y "este no es el caso". "Es el Gobierno el que debe demostrar a los ciudadanos que la mascarilla es necesaria y no al revés", ha sostenido.

PP PIDE SER "CAUTOS"

En nombre del PP, ha tomado la palabra la diputada Gema Guerrero, quien ha dicho que, después de lo sufrido, hay que ser "cautos" y ha arremetido contra Cs por pedir el fin de las mascarillas "sin apoyarse en ningún rigor técnico" para un asunto de "tanto calado" como este, que es proteger la salud y la vida de los ciudadanos.

A Picazo le ha preguntado "dónde está la evidencia científica para eliminar la obligatoriedad del uso de las mascarillas" y ha reconocido que, aunque es cierto que hay muchos ciudadanos que están "hartos" de llevar la mascarilla, no es menos cierto que en este tema "hay que ser muy prudentes", ha manifestado Guerrero.

Tras ser muy crítica con la gestión de la pandemia por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez y Emiliano García-Page por no haber estado a la altura, la parlamentaria 'popular' ha dejado claro que la posición del PP es la de siempre, la de escuchar a los expertos y suprimir la obligatoriedad del uso de la mascarilla una vez que la evidencia científica, adecuadamente contrastada, así lo indique, y desde el consenso pleno y real con las comunidades autónomas.

PSOE Y LA PRUDENCIA

José Antonio Contreras, del PSOE, ha lamentado que Ciudadanos traiga hoy a las Cortes de Castilla-La Mancha este debate que, hace casi un mes, era debatido en el Congreso de los Diputados también a petición de la formación naranja, una iniciativa que --ha criticado el socialista-- también fue apoyada por Vox en la Cámara Baja.

Además, el diputado del Grupo Socialista ha afeado a la líder de Ciudadanos por "mezclar" la libertad con el uso de las mascarillas y le ha recordado que hay siete países en Europa que siguen manteniendo el uso de la misma en el transporte público, por lo que le ha reclamado no generar confusión con este asunto.

"Lo importante aquí es la prudencia", ha coincidido el portavoz socialista con la bancada 'popular', al tiempo que ha abogado por que hay que proteger a las personas más vulnerables pero no solo contra el COVID, sino de otras enfermedades como la gripe. Con esto, ha declarado, "no se puede hacer un chiste" y ha dejado claro que las decisiones se toman dentro del Consejo Interterritorial y no se hacen de manera "caprichosa".

A este debate solo han presentado propuesta de resolución Ciudadanos, donde se recoge su petición, y el PSOE, que manifiesta su confianza en el comportamiento cívico de la gran mayoría de la población para evitar la transmisión de las infecciones respiratorias, especialmente la COVID-19, protegiendo a la población más frágil.

Los socialistas también mantienen su compromiso con la respuesta coordinada y cohesionada del Sistema Nacional de Salud ante esta y futuras crisis sanitarias, a través de sus órganos técnicos especializados y decisorios, especialmente la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial.

Además, recuerdan, que en el marco de la vigente Estrategia de Vigilancia y Control frente a la COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia, aceptando un cierto nivel de transmisión comunitaria, se mantiene la necesidad de mantener mecanismos de vigilancia según situaciones clínicas y epidemiológicas determinadas, con especial protección a personas con factores de vulnerabilidad, en la que la mascarilla continúa evidenciando valor de protección y control de la transmisión.