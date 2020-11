Cs pide transparencia ante variación de datos sobre fallecidos entre TSJCM y Junta

TOLEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, que ha expresado la preocupación de su formación tanto por el número de contagios como por el de fallecidos, se ha referido a la diferente cifra que ofrece el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el Gobierno regional en cuanto a fallecidos por COVID-19 se han registrado en la región, variación que a su entender "no es alentadora y no habla bien de la Junta". Tras asegurar que ese desfase "no habla bien" del Gobierno regional le ha reclamado "más transparencia" y que se anticipe.

La dirigente de Ciudadanos se ha referido de este modo a las diferentes cifras que ambas administraciones están ofreciendo respecto a los fallecidos a causa del COVID-19 en la región. Si el Ejecutivo regional notificaba a 30 de septiembre 3.304 fallecidos desde el inicio de la pandemia, el TSJCM ha contabilizado 5.784, de las cuales 3.224 certifican el coranavirus como causa del fallecimiento y 2.560 como sospecha compatible.

De ahí que, en rueda de prensa, la líder de la formación naranja haya reclamado al Ejecutivo de Emiliano García-Page "transparencia" a la hora de conocer con detalle la incidencia del virus en región y saber qué tramos de edad acumulan mayor incidencia. "En Murcia o Castilla y León los datos son más transparentes y se dan con total normalidad. La ciudadanía tiene derecho a saber cuál es la incidencia".

Y es que Picazo ha insistido en que la "preocupación" por el número de contagios y defunciones va en aumento, al igual que la presión hospitalaria, sobre todo en Toledo, donde los centros hospitalarios "están al borde del colapso y los sanitarios al límite de su capacidad".

Dicho esto, también se ha expresado intranquilidad por el incremento del número de residencias de mayores que presentan contagios. "97 en la región, con 850 positivos, más de la mitad de ellos en la provincia de Toledo", ha alertado Picazo, que ha vuelto a recordar que su formación pedirá en el pleno de las Cortes de este jueves un plan de protección para personas mayores y una mayor coordinación entre el ámbito sanitario y el sociosanitario, en el que la Atención Primaria tenga especial incidencia.

Por ello, y tras incidir también en la necesidad de que el Ejecutivo castellanomanchego adopte medidas que eviten la propagación del virus en los centros educativos, a fin de no tener que "lamentar la falta de previsión", ha reclamado a García-Page que se anticipe y sea capaz de prever diversos escenarios, "el peor al mejor" con el propósito de que "esta crisis no se desborde", como, a su entender, ya ocurrió en los meses de marzo y abril.

"Ciudadanos está siendo leal y constructivo en esta crisis sanitaria. Está poniendo medidas concretas encima de la mesa. Es momento de apoyar y no de poner palos en la rueda, pero Emiliano García-Page ha de actuar con contundencia y no dejar que esta crisis se desborde", ha terminado reiterando Picazo.