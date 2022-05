Cs pregunta a Junta si va a poner dinero para el soterramiento del AVE en Talavera y esta aboga por el diálogo

SOS Talavera se manifestará el 12 de junio en Talavera "para pedir que no se levante un muro" en la ciudad, según informa Muñoz Zapata

TOLEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha preguntado al Gobierno de Castilla-La Mancha si va a poner dinero para el soterramiento de las vías del AVE a su paso por el núcleo urbano de Talavera de la Reina si finalmente el Ministerio no opta por esta solución. El Ejecutivo regional, por boca de su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha contestado que aboga por el diálogo y el acuerdo y que tampoco quiere "una cicatriz urbana en la ciudad de Talavera", aunque sí apuesta por las mercancías.

Este intercambio de impresiones se ha realizado durante la celebración del pleno de las Cortes de este jueves, donde el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos David Muñoz Zapata ha preguntado al Gobierno regional si tiene intención de cumplir lo firmado el 18 de octubre de 2007 con el Ministerio de Fomento, Adif y el Ayuntamiento de Talavera para el soterramiento de las vías del tren de alta velocidad a su paso por el núcleo urbano de dicha localidad.

"Ya no hay que cumplir solo lo que se promete, hay que cumplir lo que se firma, y desde el año 2007 lo que firmó el Gobierno de Castilla-La Mancha es que se comprometía a que, si no había la solución soterrada porque el Ministerio no lo decidía así, la Junta pagaría el sobrecoste que supusiera el soterramiento", ha dicho.

Muñoz Zapata, asimismo, ha instado al Gobierno regional a manifestarse el 12 de junio con todos los talaveranos "para pedir que no se levante un muro" en la ciudad de Talavera y para que sea posible la solución soterrada. Una manifestación que está organizada por SOS Talavera, según ha explicado a Europa Press el diputado.

De su lado, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha comentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "no quiere una cicatriz urbana en la ciudad de Talavera", pero sin embargo sí quiere mercancías. "Esos dos objetivos solo pueden lograrse por la vía de los acuerdos y del diálogo", ha abundado.

Finalmente, el consejero ha animado a Ciudadanos a colaborar con el Gobierno regional "porque hemos sido capaces de demostrar que sabemos y queremos negociar".