Cs y PSOE ven el cambio del Reglamento de Cortes "imperante" y "necesario" y PP pide incluir sesiones de control

TOLEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de Ciudadanos y PSOE consideran, como han expresado en el pleno de este jueves, "imperante" y "necesaria" la modificación del Reglamento de las Cortes para que se puedan celebrar plenos por videoconferencia, mientras que el PP ha propuesto al partido naranja incluir en su propuesta para el cambio de la normativa del Parlamento sesiones de Control al Gobierno regional.

Precisamente, ha sido la portavoz del Grupo Parlamentario Cs, Carmen Picazo, la que ha iniciado el debate para defender su propuesta y lamentar que la declaración del estado de alarma como consecuencia del conronavirus haya supuesto "una alteración" del funcionamiento del Parlamento regional y que tras 80 días no se haya podido celebrar ningún pleno por un reglamento más propio del siglo XX que del XXI.

"La actividad parlamentaria quedó en suspenso y pone de manifiesto la falta de previsión para hacer los plenos por videoconferencia y la imperante necesidad del cambio en el Reglamento para poder debatir por videoconferencia", ha indicado la portavoz del partido naranja.

Tras señalar que "el problema" para llevar a cabo la modificación no es tecnológico sino jurídico, porque no existe en el Reglamento la previsión de celebrar plenos por videoconferencia ni de votación telemática cuando un diputado no puede asistir por causas de fuerza mayor, Picazo ha defendido que el estado de alarma no debe limitar las funciones atribuidas a la Cámara regional y "menos aún" si existen los medios para que se pueda dar su funcionamiento normal.

"En estos casi tres meses esta casa ha tenido que echar el cerrojo y en situaciones como esta tiene que estar mas viva que nunca", ha indicado la parlamentaria de Ciudadanos, para pedir que se habiliten las medidas necesarias para que las Cortes no vayan detrás de la sociedad.

SIN CAMBIAR EL REGLAMENTO

De su lado, la diputada regional del PP Lola Merino ha lamentado que el texto propuesto por Ciudadanos hable de celebrar sesiones por videoconferencia cuando se decrete el estado de alarma cuando estando vigente el mismo se han celebrado varias comisiones y plenos sin cambiar el Reglamento.

"¿Si con el reglamento que tenemos se han celebrado plenos y comisiones tanto presenciales como por videoconferencia, cualquier persona se puede preguntar para qué hace falta una reforma del reglamento?", ha preguntado Merino, que ha respondido que lo único que ha cambiado desde el 14 de marzo es la "voluntad caprichosa y arbitraria" del presiente regional, Emiliano García-Page de abrir y cerrar las Cortes "a su antojo" con "la complicidad" de su presidente, Pablo Bellido.

Es por ello que ha afirmado que el estado de alarma no prohíbe la actividad parlamentaria y que "cosa distinta" son las "prácticas abusivas" que, a su entender, se han producido en estos meses por parte del presidente de las Cortes, tales como coartar el derecho a la información y al control de la acción del Gobierno regional.

"Bellido decidió el 6 de abril paralizar la actividad parlamentaria siguiendo las instrucciones de Page en una actitud que solo puede calificarse de autoritaria", ha sostenido la diputada de la oposición, que ha cargado contra el presidente de las Cortes por decidir "amordazar" a la oposición con el objetivo de que el Gobierno regional y su presidente vivieran "tranquilos" y no tuvieran que dar explicaciones ante la crisis sanitaria.

Así, tras señalar que el proyecto de reforma del Reglamento "es malo" pero que el PP prefiere "una mala reforma" que la "censura" a la que ha sido sometido su grupo en estos tres meses, Merino ha dicho a Cs que en ese revisión de las normas de funcionamiento de la Cámara regional hubiera sido mejor incluir sesiones de control donde se pueda preguntar al presidente y que pueda responder.

"Si se animan les animo a presentar una iniciativa conjunta en esa materia y si no lo hacen confirmarán que se han echado en manos de un presidente que insulta a todos los castellanomanchegos y que son cómplices de la campaña de blanqueo al presidente regional", ha concluido.

SOLUCIONAR SITUACIONES

Por último, el diputado del PSOE Ángel Godoy, tras considerar esta reforma "necesaria", se ha mostrado convencido de que va permitir solucionar las situaciones que se han producido durante el estado de alarma y dará luz verde a la celebración de plenos y comisiones por videoconferencia.

"El reglamento de las Cortes no lo permitía y si se hizo alguna sesión es porque se llegó a un acuerdo en la Mesa de la Cortes", ha aclarado Godoy, quien ha dicho que la diputada del PP "ha obviado" en su intervención el informe de los letrados de las Cortes y ha pasado "por encima" del mismo "minusvalorando" la acción de los trabajadores de esta casa.

Es por ello que el parlamentario socialista ha abogado por aprobar esta reforma para poder celebrar sesiones parlamentarias por si en los próximos meses se produce un rebrote del coronavirus y ha defendido a Gracía-Page de las acusaciones de Merino para afirmar que el presidente regional ha estado estos meses tomando decisiones. Mientras, ha reprochado a Merino, el PP lo único que ha hecho ha sido "utilizar" a los profesionales y a los muertos.

Previamente al debate sobre la modificación del Reglamento de las Cortes, el pleno ha aprobado por unanimidad la toma en consideración de la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y Ciudadanos y su lectura única, dejando para el final de pleno su votación.