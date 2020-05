Cs reprende a Agudo por decir que el Grupo de Sanidad no se ha reunido cuando el PP mandó a dos representantes

PSOE desvela que fueron Riolobos y Moreno los que acudieron a la cita y el PP replica que esa reunión no se circunscribía al Pacto por la Reconstrucción

TOLEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha David Muñoz Zapata ha salido al paso de las declaraciones de la secretaria general del PP, Carolina Agudo, en las que en rueda de prensa aseguraba que el único de los grupos de trabajo para la reconstrucción de la región tras la crisis sanitaria que no se ha convocado sea el dedicado a la sanidad. Así, el parlamentario naranja ha asegurado en su perfil de Twitter que por parte de los 'populares' acudieron dos representantes. Ante este extremo, fuentes del PP aseguran a Europa Press que durante la cita, la directora general del Sescam, Regina Leal, dejó claro que no se circunscribía al Pacto por la Recuperación.

"El Grupo de Sanidad del Pacto se celebró el 20 de mayo a las 10.00 horas por videoconferencia. Del PP asistieron dos representantes. Quien no quiera sumar en el Paco que lo diga ya para no hacernos perder el tiempo. Hay mucho trabajo por hacer para reconstruir Castilla-La Mancha", zanja en su perfil Muñoz Zapata, quien acompaña la información en la que Carolina Agudo aseguraba que este grupo no había sido convocado.

Este mensaje en la red social ha sido recogido por el secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, para ahondar en la crítica. "Efectivamente, cada día buscan una excusa cada vez menos elaborada para no arrimar el hombro. ¿Por qué en esta región podemos hablar entre diferentes y acordar menos el Partido Popular? Están para aprovecharse en el sufrimiento y no en paliarlo", asegura el 'número dos', que en un seguido 'tuit' añade que fueron Carmen Riolobos y Juan Antonio Moreno los 'populares' que acudieron a la reunión.

Moreno ha asegurado que la citada reunión, según dijo la propia directora gerente del Sescam, Regina Leal, no se enmarcaba dentro de las reuniones del Pacto por la recuperación.

Ha incidido en que fue una reunión para informar del proceso de desescalada, asunto que se trató en la conversación, y ha añadido que las diputadas de Cs Úrsula López y Carmen Picazo pueden corroborar esta versión, ya que estuvieron presentes.