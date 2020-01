Cs se suma a PP y avista efectos negativos para CLM por el nuevo Gobierno y PSOE pide debatir asuntos regionales

Publicado 16/01/2020 14:12:41 CET

Núñez y Mora se enzarzan a causa de la barba del líder del PP y de la relación familiar del diputado socialistas con Page

TOLEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos se ha sumado este jueves a las tesis del PP y ambas formaciones han avistado efectos "negativos" y "nefastos" para Castilla-La Mancha a causa el nuevo Gobierno "populista y comunista". Mientras, el PSOE ha reprochado a ambas formaciones "encontrar refugio en cuestiones nacionales para intentar sacar ventaja", pues cree que "no son capaces de debatir sobre problemas de Castilla-La Mancha".

El debate, que el PP ha llevado al Parlamento regional, lo ha iniciado el diputado de Ciudadanos David Muñoz Zapata, que ha defendido que el PSOE castellanomanchego, tras haber alumbrado al único Gobierno de coalición con Podemos en la pasada legislatura que "no fue bien", no puede decir ahora que el formado a nivel nacional por PSOE y Unidas-Podemos va a ser benévolo.

De ahí que haya reclamado al Ejecutivo regional que "ponga freno a las derivas populista que quiere instaurar este nuevo Gobierno", que supondrán un "ataque" a la iniciativa privada y la libertad de mercado, preguntando si la llamada tasa 'Google' va a afectar a la planta de Illescas y alertando de las consecuencias que la derogación de la reforma laboral y la subida del SMI tendrán para las empresas de la región, en su mayoría micropymes.

Tras mostrarse igualmente preocupado por los pensionistas de la región, por las infraestructuras que aún no han visto la luz, desde que el expresidente Barreda las comprometió en 2005 con el Gobierno de Zapatero, o por el "afán de volver a ideologizar la educación" al derogar al Lomce, el parlamentario de la formación naranja ha lamentado que el nuevo Gobierno central no hable de cómo se va a "limitar la ocupación ilegal" que afecta de lleno a la región.

Así las cosas, ha mostrado inquietud por el hecho de que la futura ley de bienestar animal, avanzada por el vicepresidente Pablo Iglesias, suponga un "ataque" a la caza, con lo que este sector supone para la región.

Con todos estos argumento, el parlamentario de Ciudadanos ha pedido al PSOE que diga a los castellanomanchegos si van a proteger todas estas cuestiones, mientras que al PP le ha pedido "bajar el nivel de crispación" para poder sacar iniciativas en las Cortes regionales "para decir que no estamos de acuerdo en dividir a los españoles en rojos y azules".

LA BELIGERANCIA DEL PP

De su lado, el presidente de los 'populares' castellanomanchegos, encargado de fijar la postura de su formación, tras comparar al presidente regional, Emiliano García-Page, con Groucho Marx, que dijo aquello de "estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros", ha lamentado que aunque este "haya querido vestirse de defensor de la unidad de España", ha favorecido que un Gobierno de "radical comunista" vaya a tener consecuencias "nefastas" para la región.

"Es cómplice de que la Guardia Civil tenga que salir de Navarra, de que el PSOE catalán se niegue a tramitar la inhabilitación de Torra, de que Puigdemont se pasee por el Parlamento europeo", ha insistido Núñez, que ha avisado de que el nuevo Ejecutivo, con la subida de impuestos y la derogación de la reforma laboral que va a acometer, va a provocar la "huída" de empresas y que la recesión económica que se avecina, y que será "más acuciante en Castilla-La Mancha".

Así las cosas, y luego de advertir de que las infraestructuras comprometidas en la región, como el AVE a Talavera, se verán afectadas por "beneficiar a Cataluña", también ha avisado de que las acciones de este nuevo Gobierno atentarán contra la "educación concertada, la Iglesia, la caza y los toros".

De ahí que Núñez haya concluido previniendo a los socialistas castellanomanchegos de que contarán con la "beligerancia" del PP de España y de la región.

QUE NÚÑEZ EJERZA COMO LÍDER DE LA OPOSICIÓN

Mientras, el presidente de los parlamentarios socialistas, Fernando Mora, que ha vuelto a subir a la tribuna para hacer gala de la defensa de la unidad de España del PSOE regional, ha pedido a Núñez, al que "le iría mejor" si estuviera en las Cortes nacionales pues "sus correligionarios no le cuestionarían tanto", que ejerza como líder de la oposición en Castilla-La Mancha.

Y es que Mora ha asegurado que los 'populares' se refugian en cuestiones nacionales para "sacar pecho" porque no son capaces de debatir sobre los problemas de la región, pues tienen "mala conciencia" por su no abstención en la investidura de Pedro Sánchez como presidente.

"¿En qué estamos?, ¿qué leches hacemos?, ¿por qué se traen estos discursos tan totalmente raros?", ha preguntado Mora, que tras comprometerse a defender la unidad de España, le ha dicho a Núñez que debería de haber sido "la mitad de valiente que ha sido Page".

"No lo ha sido. Se ha tenido que poner barba para refugiarse detrás de ella. Ya está bien de discursos derrotistas, catastrofistas, apocalípticos y del Armagedon. Busquemos concordia, que les dan el argumentario en el partido y lo repiten como un lorito", les ha reprochado.

NO ATACAR A LA APARIENCIA FÍSICA

En su turno de réplica, el líder del PP regional ha pedido a Mora que le pidiera disculpas por meterse con su "apariencia física", pues tras su alusión a su barba "demuestra su escaso nivel".

"Vaya papelón tiene usted, señor Mora. Han mandado al cuñado del presidente porque ningún diputado de su grupo se siente con fuerza para defender al nuevo Gobierno", ha criticado Núñez al hecho de que el diputado del PSOE haya intervenido de forma consecutiva en los dos debates generales.

Poco después, Mora recogía el guante del diputado del PP, diciéndole que no se ofenda porque con la barba "está guapo y se parece a Casado". "Desde hace 35 años soy cuñado de Page. No le fui a elegir a él. Me case con su hermana cuando no era presidente de Castilla-La Mancha, y luego lo fue. ¿Cómo voy a hacer un problema de que el señor presidente sea mi cuñado?, Coincide pero no me molesta, es una realidad desde hace muchos años", ha concluido Mora, que con estas palabras ha cosechado los aplausos y las risas de la bancada socialista.

RESOLUCIONES

En el marco de este debate, los tres grupos han vuelto a presentar resoluciones. De su lado, Ciudadanos ha instado en su texto tanto al Gobierno regional como a las Cortes a defender los intereses de la región ante cualquier medida del Gobierno nacional que no respete el principio de igualdad, que ataque la libertad de empresa o las infraestructuras pendientes en la región. También pide defender el derecho de las familias para educar a sus hijo en centros concertados, no tolerar la ocupación de vivienda y defender la actividad cinegética.

Mientras, los 'populares' quieren que las Cortes y el Ejecutivo regional defiendan la cohesión territorial, la unidad de España, las instituciones que garantizan la soberanía nacional, defender la monarquía parlamentaria y rechazar la conversión del país en un estado federal o república

Además de defender el español como lengua vehicular y de oponerse a una mejor financiación para Cataluña, los 'populares' piden rechazar en la región el ataque a la concertada, a la caza y a la tauromaquia.

Finalmente, la resolución del PSOE pide que las Cortes regionales manifiesten su "compromiso firme" con la democracia, las libertades, el diálogo y la capacidad de entendimiento que debe presidir la vida en España y en Castilla-La Mancha, y también con la "indiscutible unidad de la nación española" y la "obligación ineludible" del acatamiento al texto constitucional y el marco jurídico emanado del mismo.