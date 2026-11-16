CSIF registra la convocatoria de huelga docente en Castilla-La Mancha para el próximo 9 de diciembre

CSIF registra la convocatoria de huelga docente. - CSIF

TOLEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado formalmente en la Consejería de Educación la convocatoria de huelga docente para el próximo 9 de diciembre de 2026, dirigida al profesorado de las enseñanzas públicas no universitarias de Castilla-La Mancha, ante "recortes crónicos" que, según asegura, sitúan la región como la comunidad autónoma "con peores condiciones laborales".

Esta convocatoria se enmarca en el calendario de protestas que está llevando en solitario el sindicato en todas las provincias. El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, explica que "la huelga no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta de presión ante la falta de respuestas y compromisos concretos por parte de la Administración".

"Siempre estamos dispuestos al diálogo, pero estamos cansados de recortes implantados desde 2010 que no se han revertido en su totalidad y que el profesorado de Castilla-La Mancha continúe soportando un deterioro de sus condiciones laborales y retributivas, además de desigualdades respecto a otras comunidades autónomas".

CSIF, según ha informado en nota de prensa, reclama una subida del complemento autonómico docente que permita compensar la pérdida de poder adquisitivo, así como el reconocimiento y abono del sexto sexenio. También exige el reconocimiento retributivo y horario de las tutorías, coordinaciones, jefaturas y demás responsabilidades que asume el profesorado en los centros educativos.

El sindicato considera "imprescindible" mejorar las condiciones del profesorado interino, garantizando el cobro íntegro de julio y agosto tras cinco meses y medio de servicios, el abono proporcional en periodos inferiores y la continuidad de los nombramientos durante las vacaciones. Asimismo, reclama acabar con las adjudicaciones forzosas y avanzar hacia un sistema de elección real de plazas.

Entre las principales reivindicaciones figura igualmente la aprobación de un plan integral de final de carrera profesional para los mayores de 55 años, que contemple una reducción efectiva de horas lectivas sin pérdida salarial: dos horas desde los 55 años, tres desde los 58 y cuatro desde los 60. CSIF también reclama impulsar una vía de jubilación voluntaria anticipada para el conjunto del profesorado, con posibilidad de acceso desde los 60 años y reconocimiento de 30 años de servicios o cotización, sin penalización económica.

MÁS REIVINDICACIONES

En materia de organización de los centros, CSIF exige la aplicación generalizada de las 18 horas lectivas en Enseñanzas Medias y las 23 horas en el Cuerpo de Maestros, junto con una reducción efectiva de las ratios, más desdobles y un incremento de las plantillas docentes. El objetivo, según el sindicato, es mejorar la atención educativa y garantizar unas condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad docente.

La organización sindical pone también el foco en la necesidad de reforzar la inclusión y la atención a la diversidad, mediante el aumento de las plantillas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, orientación, auxiliares técnicos educativos, fisioterapeutas y personal de enfermería. Reclama, además, recursos estables para las aulas TEA, la atención a la salud mental y el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

A estas reivindicaciones se suman la reducción de la burocracia y de las duplicidades administrativas, la mejora de las condiciones específicas de la Formación Profesional, Educación de Personas Adultas, Escuelas Oficiales de Idiomas, enseñanzas artísticas y deportivas, centros de educación especial y centros rurales, así como actuaciones para mejorar las infraestructuras, la climatización y la prevención de riesgos psicosociales y agresiones en los centros ante la creciente pérdida de autoridad y deterioro del clima de convivencia.

"Son muchos los problemas que tenemos, muchos derechos que no se reconocen porque aquí tenemos un acuerdo infame con los sindicatos afines al Gobierno regional. Si no se producen avances reales, las movilizaciones continuarán durante el segundo y el tercer trimestre del curso", concluye Martínez.

Tras las movilizaciones llevadas a cabo en Guadalajara y Albacete, CSIF llevará a cabo nuevas protestas el 19 de noviembre en Ciudad Real y el día 26 en Cuenca. Asimismo, con motivo del Día de la Enseñanza que se llevará cabo el viernes 20 de noviembre, la Central Sindical llevará a cabo una gran movilización en Toledo. "Este calendario de protesta sindical tiene como objetivo visibilizar los recortes y pérdida de derechos que padece el profesorado de Castilla-La Mancha como antesala de la huelga del 9 de diciembre".