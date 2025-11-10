Cuarenta y seis establecimientos toledanos inician desde este jueves las Jornadas de la Tapa que cumplen 25 años

Presentación de una nueva edición de la Jornada de la Tapa en Toledo. - AHT

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT) pone en marcha una nueva edición de sus tradicionales jornadas gastronómicas, que este año alcanzan la vigésimo quinta edición de las Jornadas de la Tapa de Toledo y la décima primera edición de Cócteles por Toledo. Del 13 al 30 de noviembre, un total de 46 establecimientos servirán tapas y 10 locales ofrecerán cócteles.

La vicepresidenta de la AHT, Alicia Corroto, ha destacado la importancia de mantener viva esta iniciativa que "pone en valor el talento y la creatividad de nuestros hosteleros, además de atraer visitantes y dinamizar la economía local en un mes clave para la ciudad".

Corroto ha subrayado también que "las Jornadas de la Tapa y los Cócteles por Toledo son una forma de descubrir la diversidad gastronómica que ofrece nuestra capital, con propuestas tradicionales, innovadoras y, sobre todo, llenas de calidad y cercanía. Sin duda, estas jornadas son un motivo de orgullo para la ciudad", ha informado la AHT en nota de prensa.

Por su parte, Carlos García, CEO de Cerveza La Sagra, patrocinador oficial, ha afirmado que desde "Cerveza La Sagra, como cerveza toledana, nos alegra formar parte de la vida de los toledanos y apoyar a la hostelería de nuestra ciudad, poniendo nuestro granito de arena para que el sabor toledano sea cada vez más conocido".

"Queremos que no solo los toledanos, sino también quienes nos visitan desde otros puntos de España y del mundo, descubran el enorme talento gastronómico que tenemos en nuestra provincia".

Del mismo modo, desde el Ayuntamiento de Toledo, representado por Juan María Marín, ha destacado "el nivel y las recetas que se presentan". "Los participantes deben sentirse muy orgullosos de su trabajo, y animo al público a que acuda, participe y disfrute, porque no van a quedar defraudados con las propuestas que se ofrecen".

"Es motivo de alegría y felicitación que estas Jornadas de la Tapa celebren este año sus bodas de plata. Eso demuestra que lo que se hace bien, perdura en el tiempo. Estoy seguro de que dentro de 25 años seguiremos celebrando juntos nuevas ediciones, y confío también en que las actividades de coctelería sigan creciendo y consolidándose, igual que lo ha hecho la tapa".

51.000 FOLLETOS

Con el objetivo de acercar la hostelería toledana a vecinos y visitantes, la AHT ha editado 51.000 folletos que se distribuirán en los barrios de Toledo, puntos de información turística y hoteles de la ciudad.

La campaña se reforzará con acciones en medios de comunicación, redes sociales y otros soportes promocionales.

El público será, un año más, protagonista de las votaciones. La AHT concederá diplomas de reconocimiento a los tres establecimientos con mayor número de votos en la categoría de Tapa Popular, y se mantiene la votación al Mejor Cóctel Popular, con el mismo sistema.

Cada papeleta válida (con los cuatro sellos diferentes) permitirá puntuar las tapas o cócteles preferidos con 5, 3 y 1 punto respectivamente. Las tres tapas y cócteles más votados serán distinguidos con el correspondiente diploma.

Además, todas las papeletas debidamente cumplimentadas entrarán en el sorteo de cinco bonos de consumición valorados en 50 euros cada uno, a disfrutar en alguno de los establecimientos participantes.

Para incentivar la participación en redes, la AHT mantiene el sorteo en Instagram dirigido a los consumidores participantes. Para concursar, los usuarios deberán publicar una historia con la tapa o cóctel degustado, mencionando a @ahttoledo y utilizando los hashtags #tapastoledo o #cocteltoledo, manteniendo el perfil público durante todo el período del sorteo. El premio consistirá en dos bonos de consumición valorados en 50 euros cada uno.

Esta nueva edición cuenta con el patrocinio principal de Cerveza La Sagra y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, Coca-Cola y CaixaBank.

La AHT agradece la implicación de todas las entidades colaboradoras y el esfuerzo de los hosteleros participantes, que con su creatividad y profesionalidad contribuyen a consolidar este evento como uno de los referentes gastronómicos del otoño toledano y regional.