Cuatro heridos tras la colisión de otros tantos vehículos en la N-320, en Guadalajara

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GUADALAJARA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas tras la colisión de otros tantos vehículos a la altura del kilómetro 270 de la N-320, en el término de Guadalajara.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se recibió a las 18.45 horas de este lunes.

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Guadalajara por dos ambulancias de soporte vital, llevando cada una de ellas a dos pacientes.

Los heridos son un hombre y una mujer de 66 años, otra mujer de 38 y un hombre de 36. En el lugar se personaron también efectivos de la Guardia Civil.