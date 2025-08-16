Cuatro heridos tras la salida de vía de un turismo en Gabaldón (Cuenca)

Archivo - Hospital Virgen de la Luz. Imagen de archivo. - JCCM - Archivo

CUENCA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas tras la salida de la vía de un turismo en el kilómetro 79 de la CM-220, a la altura de la localidad conquense de Gabaldón.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 8.12 horas.

Los heridos son un hombre de 65 años trasladado grave por una UVI al hospital de Albacete, una mujer de 45 años con heridas de diversa consideración trasladada por una ambulancia de soporte vital al hospital de Cuenca y un hombre de 48 años y una mujer de 28 heridos leves y trasladados por una ambulancia de Urgencias al hospital de Cuenca.

Al lugar ha acudido también la Guardia Civil, bomberos de Motilla del Palancar, un médico de Urgencias y un helicóptero sanitario.